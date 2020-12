Solbakken om Qatar-VM: – Skal settes under lupe

Ståle Solbakken (52) innrømmer at han har blandede følelser knyttet til at hans første jobb som landslagssjef blir å kvalifisere Norge til et svært kontroversielt VM i Qatar.

– Jeg tror alle i Norge, Norges Fotballforbund og andre forbund, er enige om at det som har skjedd i Qatar, skal settes under lupe, sier Solbakken til VG på spørsmål om hvordan han stiller seg til en eventuell boikott av mesterskapet i 2022.

– Så må fotballverdenen eventuelt stå sammen i en eventuell hva det enn måtte være. Norge kan godt være med og være noen som fører en dialog om det, men dette er et stort politisk spørsmål som ikke kan løses på min første pressekonferanse, samtidig som vi skal ha respekt for de som har lidd hardt, sier Norges nye landslagssjef.

2022-VM i Qatar, som er planlagt fra 21. november til 18. desember 2022, har vært svært omdiskutert siden tildelingen den 2. desember 2010.

Av de 22 medlemmene i FIFA-styret som var med på å tildele Qatar mesterskapet, har 18 senere vært innblandet i saker om bestikkelser og korrupsjon.

