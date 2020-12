Roses opp i skyene av danskesjefen: – Jeg blir litt brydd

HERNING (VG) Hun er drømmespilleren til Danmarks trener og trekkes frem som EMs beste strekspiller. Nå er Kari Brattset Dale tent på å vinne sin første tittel med Norge.

EM-TOPP: Kari Brattset Dale har leverte et meget sterkt EM til nå. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hun er den mest attraktive strekspilleren i verden, sier Jesper Jensen på VGs spørsmål. Danmarks landslagssjef trener Marit Malm Frafjord i Esbjerg og har selvsagt førstehånds kunnskap også om Brattset Dales prestasjoner i ungarske Györ.

– Jeg tror de fleste klubbtrenere i verden ville valgt henne om de hadde fått velge fritt. Det er en anerkjennelse av at hun er dyktig både i forsvar og angrep. Det er vanskelig å finne de helt store svakheter.

– Jeg blir litt brydd, men veldig, veldig hyggelig. Jeg skal prøve å unngå å tenke på det i morgen, sier Brattset foran semifinalen mot Danmark fredag kveld.

Også Kroatias kaptein Katarina Jezic trekker frem 29-åringen fra Østfold som EMs aller beste strekspiller. Hun har scoret 18 mål på 22 skudd og har med det en skudduttelling på hele 82 prosent. Brattset har også vært Norges beste forsvarsspiller. Snittet på VG-børsen ligger på 7 av 10 mulige poeng.

– Hun er en inspirasjon for mange. Det er hun som spiller i verdens beste klubb og er den strekspilleren som spillere på 15–20 år ser opp til. Det er deilig at vi i håndballen har slike personligheter. Samtidig er hun er et fint menneske. Så man kan både se opp til spilleren og mennesket, fortsetter Jesper Jensen.

Kari Brattset Dale fikk som tenåring sjansen på regionslaget sammen med Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal. Men Tune-spilleren var aldri aktuelle da hennes jevngamle EM-kollegaer Mørk, Oftedal, Veronica Kristiansen, Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen vant VM- og EM-gull i juniorklassen.

BLE NESTEN LITT BRYDD: Her roses Kari Brattset Dale opp i skyene av Jesper Jensen (til høyre). Thorir Hergeierssons gest viser hva han synes om uttalelsen til Danmarks trener. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg tenkte ikke på landslaget på den tiden. Jeg hadde det bare morsomt med håndball. Men treneren min sa at det var vanskeligere å få meg inn på regionslaget siden jeg kom fra en liten klubb, har Kari Brattset Dale tidligere sagt til VG. Hun debuterte ikke på landslaget før var hun 25 år.

Hennes løype har gått fra barndomsklubben Tune til Sarpsborg, Fredrikstad, Glassverket, Vipers Kristiansand før hun i 2018 dro til Ungarn. Hun vant Champions League den første sesongen med Györ, men har på sine tre mesterskap med Norge fortsatt ikke vunnet en tittel.

– Jeg tenker det er på tide. Jeg har vanvittig lyst til det. Jeg skal gjøre alt jeg kan, sier hun på pressekonferansen foran semifinalen. Kari Brattset Dale stilte i Boxen sammen med Jensen, Thorir Hergeirsson og Danmarks unge stjerneskudd, Kristina Jørgensen.

Slik har Kari Brattset Dale trent med hunden i pandemien.

Jesper Jensen kjenner Brattsets Dale forsvarskollega Marit Malm Frafjord svært godt. Det var han som fikk henne tilbake på håndballbanen for to år siden. Danskesjefen er raus med 35-åringen også.

– Hun er et meget, meget fint menneske og en veldig bra spiller. Vi har vunnet titler etter at hun kom til oss. Det skal hun ha sin del av æren for sier han og fortsetter:

– Den rutinen hun sammen med Kari: Høyt internasjonalt nivå, fastslår Jesper Jensen.

– Det er veldig godt å få Marit inn. et gir oss mye rutine, sier Kari Brattset Dale.

– Jeg er overrasket over at vi har fått til et så bra samarbeid etter veldig liten tid sammen på banen.

Jesper Jensen leter etter svakhetene både hos Brattset Dale og Malm Frafjord foran semifinalen. Onsdag kalte han dem for «den norske betongblokken». Landslagssjefen vet at det norske forsvarsspillet legger hele grunnlaget for at Camilla Herrem & co. kan stikke av sted i lynhurtige kontringer.

– Det blir en duell med vår spillere. Vi skal selvsagt angripe Kari under semifinalen. Vi skal isolere henne så godt som mulig. Slik at det blir rom. Jeg er sikker på at det går an å finne løsninger, sier Jesper Jensen.