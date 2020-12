Et nesten to år langt skademareritt er over: Dette er Mowinckel spesielt spent på foran returen

Ragnhild Mowicnkel er få dager unna å gjøre konkurransecomeback. Det har ikke vært bare bare å komme tilbake fra to alvorlige kneskader, forteller hun. Nå håper hun å overvinne den mentale barrieren hun skal møte. Foto: Dan P. Neegaard

Et år og ni måneder etter hun skadde kneet for første gang, skal Ragnhild Mowinckel gjøre comeback i verdenscupen. Men hun innrømmer at det krever sitt å stå på startstreken igjen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn