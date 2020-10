Ødegaard ute av Real Madrid-troppen

Martin Ødegaard er ikke blant de 20 spillerne som er tatt ut til Real Madrids tropp til lørdagens seriekamp mot Cádiz.

Martin Ødegaard spiller ikke for Real Madrid i helgen. Foto: Angel Fernandez / AP / NTB

Det er klart etter at den spanske storklubben la ut listen over de utvalgte på sine nettsider.

Ødegaard startet Real Madrids to første La Liga-kamper denne sesongen, men ble deretter plassert på benken i de to neste. I siste oppgjør før landslagspausen fikk han et innhopp i 2-0-seieren over Levante i det 89. minutt.

Lørdag blir ikke Ødegaard blant de spillerne Zinédine Zidane kan plukke fra.

Drammenseren har ikke greid å gjøre mye ut av seg på banen etter at han vendte tilbake til Real Madrid. Forrige sesong var han på et vellykket utlån i Real Sociedad.

Ødegaard startet nylig alle Norges tre landskamper mot Serbia, Romania og Nord-Irland.

Regjerende mester Real Madrid står med ti poeng etter fire La Liga-kamper. Cádiz rykket i sommer opp til øverste nivå.