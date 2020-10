Husker du Freddy Adu? Nå er han klar for svensk fotball.

Freddy Adu ble ansett for å være et av internasjonal fotballs aller største talenter. Nå er han klar for den svenske klubben Österlen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Freddy Adu er klar for svensk fotball. Foto: Nick Ut / AP / NTB

Allerede som 13-åring ble Adu sett på som et vidunderbarn i fotballen, og året etter debuterte han på toppnivå i den amerikanske klubben DC United. Da ble han den yngste fotballproffen i USA på 115 år. Han ble omtalt som «verdens største fotballtalent».

Nå er «talentet som forsvant» klar for spill på fjerde øverste nivå i svensk fotball. Han har skrevet kontrakt med klubben Österlen.

Adu, som har en fortid i store klubber som Monaco og Benfica, har nå rukket å bli 31 år. I alt har han spilt for 14 klubber fra åtte forskjellige land. Neste stopp blir altså Sverige.

Les også «Det kan gå veldig galt med talenter som blir dyrket som Guds gave til fotballen»

– Via vårt nettverk har vi fått kontakt med Adu, som har hatt et sabbatsår under koronapandemien og nå vil gjenoppta karrieren. Han har holdt treningen i gang og kommer til Skåne i november, sier Malik Sesay, sportssjef i Österlen FF, til Österlensport.

Han legger til at Adu tidligere har spilt for en finsk klubb og således ikke er helt ukjent med det skandinaviske klimaet.