Leeds gikk på hjemmesmell

Heldig Wolves-mål senket Leeds.



Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Wolves kunne juble mandag kveld. Foto: MARTIN RICKETT / Reuters / NTB

LEEDS - WOLVERHAMPTON 0–1

Raul Jimenez ble matchvinner da Wolverhampton slo nyopprykkede Leeds i Premier League mandag. Seiersmålet var av den litt heldige sorten.

Kampen på Elland Road ble avgjort etter 70 minutters spill. Da dro måltyven Jimemez seg fri rett utenfor 16-meteren og sendte avgårde en avslutning Leeds-keeper Illan Meslier trolig ville hatt kontroll på.

På vei mot mål endret imidlertid ballen retning i Kalvin Phillips, og dermed var Meslier satt helt ut av spill.

Solid hopp

Scoringen var den tredje i ligaen for Jimenez denne sesongen, og for Wolves innebar de tre poengene et solid hopp på tabellen. Mannskapet til Nuno Espirito Santo er nå oppe på sjetteplass.

Leeds ligger fire plasser lenger ned, men kunne meget vel fått med seg både ett og tre poeng på eget gress mandag. Hjemmelaget var det friskeste laget før pause og kom til et par gode muligheter da.

Wolves kunne samtidig også tatt ledelsen på tampen av første omgang, men Leeds-keeper Meslier reddet meget godt på forsøket fra Daniel Podence.

Les også Leeds sjokkerte Manchester City og sikret ett poeng

Annullert scoring

I annen omgang trodde Romain Saiss han hadde gitt gjestene ledelsen med en strålende avslutning etter sju minutters spill, men VAR-dommerne annullerte scoringen for en offside i forkant.

Like etter forsøkte nevnte Podence skuddfoten, men igjen reddet Leeds-keeper Meslier godt. Avslutningen til Jimenez som skiftet retning kunne imidlertid ikke sisteskansen gjøre noe med.

Dermed har Wolves fire poeng opp til ligaleder Everton etter fem serieomganger.