100.000 skritt på 12 timer

10.000 skritt på en dag blir ofte anbefalt. Hva med å forsøke 100.000 skritt?

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her er Vågsbygd Runners-duoen Robert Stenersen McShane (t.v.) og Tom R. Hansen ved 90.000 skritt, og de skjønner at målet om 100.000 skritt (ca. 80 kilometer) i Voie-terrenget er innen rekkevidde. Foto: Privat

Tom R. Hansen

KRISTIANSAND: Kanonmuseet i Voie var sist lørdag utgangspunkt for forsøket til Vågsbygd Runners. Vi er ei løpeglad gruppe som elsker å utfordre oss selv med litt artige påfunn. Hvert år løper vi maraton i nissedrakt, og tidligere i sommer løp vi maraton opp og ned Askedalsheia 64 ganger. Nå var dagen kommet for 100.000 skritt.

Tidlig om morgenen lørdag 10. oktober var forsøket i gang. På bildet aller fremst Gisle Handegaard, Mari Melsom Kristiansen i midten og bakerst Linda G. Opheim. Foto: Privat

Allerede kl. 04.30 var de første løperne ute for å sanke skritt. I et ufyselig vær med vind og regn. Heldigvis ble været bedre etter hvert, og da løperne samlet seg til start ved kanonen kl. 09, hadde noen 25.000 skritt i bagasjen. Målet var å bli ferdig innen klokka 18 og tiden ville bli en utfordring.

Kanonmuseet i Voie ligger høyt og fritt med nydelig utsikt. Mat og drikke inntas av deltakerne. Fra venstre sees Svein Gunnar Olsen, Gisle Handegaard, Magne Eikild og Frode Udjus. Foto: Privat

Løypa var å følge jernbanesporet. Det var ei forholdsvis flat rundløype som ga i snitt 2400 skritt per runde. Etter hvert tok løperne alene, eller sammen med en venn, nye turer ut i Voies og Vågsbygds skoger. Korte skritt og variert terreng, noen små drag for å løse opp muskulaturen, og noen løp inn til Kvadraturen og tilbake. Det skulle vise seg at dette ble en tøff dag og at tiden ble knapp.

Mari Melsom Kristiansen ga seg etter ca. 55.000 skritt og var strålende fornøyd. Hun tok løpet som trening til Morothon i Søgne som kommer snart. Foto: Privat

Til slutt var vi tre løpere som klarte 100.000 skritt. Litt på overtid, men etter rundt 80 kilometer og med såre bein var Magne Eikild, Robert Stenersen McShane og undertegnede i mål. Da hadde vi vært aktive i 12 strake timer, og løpt 80 prosent av tiden og gått i bakkene med raske skritt. Vi fikk i oss brødskiver, gel og cola mens vi gikk. Det er gøy å ha klart denne utfordringen, men på spørsmål om hvorfor vi gjorde det, er ikke svaret annet enn at kameratskap og god form gir masse glede.

Neste mål er én million skritt i januar 2021.