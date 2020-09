Nenass har kun fått med seg én kamp fra start i Eliteserien, som var i forrige kamp mot Viking, i tillegg har han to innhopp. Et av dem var mot Rosenborg på Lerkendal stadion. Her fra en duell i den kampen mot Rosenborgs Edvard Tagseth. Foto: Ole Martin Wold, NTB Scanpix