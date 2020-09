Huseklepp spilte i Serie A. Her er fire grunner til at han tror Hauge lykkes i Milan.

Jens Petter Hauge blir en del av en eksklusiv liste når han går direkte fra norsk fotball til en av verdens beste ligaer.

Jens Petter Hauge

Jens Petter Hauge blir trolig presentert som Milan-spiller denne uken, til en prislapp som anslås til 55 millioner kroner. Dermed blir det en av de største overgangene fra en norsk klubb noensinne. Hauge har imponert stort i Eliteserien og ble nylig tatt ut på A-landslaget for første gang.

Erik Huseklepp meldte overgang til Bari i 2011 og spilte 14 kamper i Serie A. Han har god tro på 20–åringen.

– Italia er et veldig spesielt sted å gå til. De er veldig dårlige i engelsk, så den språklige utfordringen kommer. Milan er en storklubb, men samtidig en klubb som har ligget med litt brukket rygg. Det er en veldig gunstig overgang, og jeg tror han fint kan spille seg inn på det laget, sier Huseklepp.

Erik Huseklepp for Bari i 2011. Foto: Donato Fasano / AP

Satser på unge spillere

Den tidligere Brann-profilen er overbevist om at Hauge kan markere seg direkte. Mens spillere som Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth spilte i mindre ligaer før de endte opp i Bundesliga, hopper nordlendingen direkte fra Norge til en av verdens største fotballnasjoner.

– Ofte har vi sett at det er bedre å ta et lite mellomsteg. Milan går litt utenpå det. De er i en oppbyggingsfase og har ikke vært gode på mange år. Sist de vant ligaen var i 2011, og det var forrige gang de hadde et lag fullpakket med stjerner. Nå har de endret på filosofien og satser på yngre spillere.

Her er grunnene til at Huseklepp tror på Jens Petter Hauge i italiensk fotball:

Han har en ekstrem x-faktor.

Han er veldig god til å passere motspillere, er bevegelig og god med ball.

I Italia er de (motspillerne) ikke glad i spillere som utfordrer veldig mye. Det merket jeg godt da jeg spilte der, de trivdes ikke med folk som driblet og tok mye initiativ.

Han er en litt annerledes type som det ikke finnes så mange av i Italia.

– Flopp eller suksess

– En helt ny hverdag venter. Fra å være stjerne hjemme og til på mange måter å være et ubeskrevet blad i et annet land. Han har mye å bevise, og det å markere seg fort er viktig, sier Ole Martin Årst.

Selv gikk spissen fra Tromsø til Anderlecht i 1997 og spilte mange år i belgisk fotball.

– Jeg husker hvor viktig førsteinntrykket var. Folk er veldig opptatt av å stemple deg som flopp eller suksess. Hauge vil nok kjenne på at det er større konkurranse og må overbevise internt i spillergruppa og klubben. Det er en mer hierarkisk oppbygging i slike klubber enn i Norge.

Også Årst peker på språkbarrieren og viktigheten av å lære seg italiensk. Han mener at Hauge ikke legger selvtilliten igjen på Aspmyra.

– Han må tørre å utfordre, selv om det blir mye vanskeligere. Han må ta nye steg.

Det finnes eksempler på norske spillere som har gått til utlandet i ung alder og slitt med spilletid. Hauges tidligere lagkamerat er ett ferskt eksempel. Håkon Evjen var en av fjorårets snakkiser i norsk fotball, men har knapt fått spilletid i sin nye klubb AZ Alkmaar.

Ole Martin Årst spilte flere år i utlandet. Han mener at Jens Petter Hauge må markere seg tidlig. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB scanpix

Sjelden overgang

– Jeg tror han vil få masse muligheter med tanke på hvor mye penger de har lagt i dette. Det er et tydelig signal. Både de og han har et ferskt bevis på at han kan lykkes mot de beste. Han herjet mot Milan, sier Årst.

Serielederen har solgt spillere for nesten 100 millioner det siste året.

– De utvikler seg sportslig selv om de selger spillere. Jeg tror at Glimt har bygd seg så sterke og robuste sportslig at de kommer til å befeste sin posisjon. Det bør være mulig for andre klubber å måle seg med Bodø/Glimt og ta lærdom, mener Årst.

At norske spillere selges fra Eliteserien direkte til en utenlandsk storklubb, er sjelden. Martin Ødegaard og John Carew er to eksempler fra de siste 20 årene.

– Det illustrerer kanskje litt den tiden vi er inne i. I 97–98 da jeg også gikk, var norske spillere attraktive. Det går i perioder. Nå er unge norske spillere også veldig attraktive på markedet. Det sier noe om den posisjonen unge norske spillere har, og det er langt fra tilfeldig, sier Årst og fortsetter:

– At Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard har markert seg så enormt, har forplantet seg. Vi som har fulgt norsk fotball har visst at det kommer opp en generasjon. Flere klubber har drevet enormt godt med utvikling. Men vi trenger noen profiler som brøyter vei, for én ting er hva vi tror her hjemme.

Huseklepp er enig.

– Jeg tror at alt har en sammenheng. Norske spillere er på et så høyt nivå at de (utenlandske klubber) må gni seg i øynene. Det gjør dem mer attraktive.