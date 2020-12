Liverpool rotet bort seieren: – Fikk hva vi fortjente

(Liverpool – West Bromwich 1–1) Liverpool så ut til å ha full kontroll hjemme på Anfield, men etter å ha gitt bort et hjørnespark på tampen, måtte ligalederen nøye seg med ett poeng mot nestjumbo West Bromwich.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

– Når du tar foten av gasspedalen, så får du hva du fortjener. Når du møter et Sam Allardyce-lag, så vet du at de vil holde seg inne i kampen og ta den ene sjansen de får, sier Liverpool-back Andy Robertson til Sky Sports etter kampen.

– De fikk hva de fortjente, og vi fikk hva vi fortjente, sier skotten.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var godt fornøyd med den første omgangen, men sier at de allerede tidlig i andre omgang begynte å gi vekk ballen for enkelt.

– Vi ga dem enkle muligheter og hjørnespark. Det var det eneste vi ikke måtte gjøre i kveld, men vi gjorde det, sier Klopp til Sky Sports.

– West Brom fortjente poenget. Vi klare ikke å holde det gående. Til syvende og sist kunne vi ha gjort det bedre, og vi burde ha gjort det bedre, sier Klopp, som også måtte se at Joël Matip måtte ut med skade etter en times spill.

– Det var strålende i dag. Du må forsvare deg mye når du møter et kvalitetslag med en slik fantastisk statistikk på hjemmebane. Vi frustrerte Liverpool så mye vi kunne, sier Allardyce til BBC, og kaller det et verdifullt poeng.

UTLIGNET: Semi Ajayi (West Brom spilleren lengst til venstre) sørget for at det ble poengdeling. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Sadio Manés scoring etter elleve minutter så lenge ut til å bli den avgjørende, i en kamp hvor Liverpool mer eller mindre kontrollerte gjennom 90 minutter.

I den første omgangen var det mer eller mindre spill mot ett mål, men i den andre omgangen kom West Bromwich stadig bedre med i kampen og spilte seg til et par sjanser.

Karlan Grant var først nær en utligning etter 72 minutter, men Alisson var raskt nede og fikk reddet.

Ti minutter senere kunne han ikke gjøre noe med headingen til Semi Ajayi, etter at Liverpool hadde gitt bort et hjørnespark. Headingen smalt i stangen, og og spratt to ganger langs linjen før den krysset målstreken bak en forfjamset Alisson.

TIGERSPRANG: Roberto Firmino måtte se at Sam Johnstone akkurat fikk slått headingen hans utenfor stolpen. Foto: Clive Brunskill / PA Wire

Roberto Firmino var svært nær å avgjøre kampen til Liverpools fordel fem minutter før slutt, men en fantomredning fra Sam Johnstone sørget for at det ble 1–1 i Liverpool.

– Det var en strålende redning. For å være ærlig, så hadde jeg ikke så mye å gjøre, sier Johnstone etter kampen til Sky Sports.

Det er første gang Liverpool har avgitt poeng på hjemmebane i Premier League denne sesongen, etter syv seirer på syv kamper før kveldens kamp.

Les også City kontrollerte inn til seier: Holdt nullen i åtte av de ti siste

Det pleier stort sett å bli jevnt når Jürgen Klopps Liverpool møter både lag ledet av Sam Allardyce og West Bromwich. Stort sett har seirene kommet til fordel for Liverpool, men det var et Crystal Palace-lag ledet av Allardyce som sist beseiret Liverpool på Anfield i Premier League. Det var tilbake til våren 2017 og siden har de røde fra Beatles-byen nå 67 kamper uten hjemmetap i Premier League.

Søndagens kamp var den andre kampen til Allardyce etter at han tok over for Slaven Bilic tidligere i desember, og den rutinerte briten var på forhånd klar på at eventuelle poeng ville være bonuspoeng i kampen for å holde seg i Premier League.

Liverpool hadde klart best med ball og flest sjanser, men West Brom holdt godt unna defensivt og slo til da de fikk muligheten mot slutten. Dermed tok Sam Allardyce nok en gang med seg poeng fra Anfield. Allardyces fire siste kamper på Anfield i Premier League har endt med én seier og tre uavgjort med fire forskjellige lag.