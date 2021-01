Lampard verst i Abramovitsj-æraen: – Kommer ikke til å få tid

(Chelsea - Manchester City 1–3) Etter ydmykelsen mot Manchester City er det ingen Chelsea-manager i æraen til Roman Abramovitsj med verre poengsnitt enn Frank Lampard.

FIRE TAP PÅ SEKS: Frank Lampard har ledet Chelsea til fire tap de siste seks kampene. Foto: Richard Heathcote / POOL / GETTY POOL

Etter 55 kamper i Premier League som Chelsea-sjef står Lampard nå med 1,67 poeng i gjennomsnitt.

Det er det ingen andre i Roman Abramovitsj-æraen, som begynte i den fagre juli måned i 2003, som kan matche - med negativt fortegn.

Tapet gjorde at han «passerte» Andre Villas-Boas, som fikk bare 27 kamper i Chelsea, på bunnen av tabellen. I motsatt ende befinner Avram Grant (2,31 poeng per kamp), José Mourinho (2,19) og Antonio Conte (2,14) seg, viser utregningen til Amazon:

Fakta Poengsnitt for Chelsea-managere siden 2003 Avram Grant, 2,31 poeng i gjennomsnitt per kamp på 32 kamper José Mourinho, 2,19 poeng på 212 kamper Antonio Conte, 2,14 poeng på 76 kamper Carlo Ancelotti, 2,07 poeng på 76 kamper Rafael Benítez, 1,96 på 26 kamper Luiz Felipe Scolari, 1,96 på 25 kamper Guud Hiddink, 1,94 på 34 kamper Maurizio Sarri, 1,89 på 38 kamper Roberto di Matteo, 1,83 på 23 kamper Claudio Ranieri, 1,82 på 146 kamper Andre Villas-Boas, 1,70 på 27 kamper Frank Lampard, 1,67 på 55 kamper Kilde: Amazon Sport

– Jeg tror ikke Frank kommer til å få mye tid. Presset er enormt denne sesongen og han må samtidig bruke tid på å tilpasse nye spillere fra utlandet. De har brukt mye penger og det gir økt press, uansett hvem manageren er, sier tidligere Manchester United-kaptein Roy Keane til Sky Sports.

Chelsea har brukt i overkant av to milliarder kroner i kalenderåret 2020, og gått fra 4. til 8. plass per 3. januar begge år. Sommerens storkjøp Timo Werner og Kai Havertz har begge slitt enormt med å slå gjennom, og førstnevnte spilte søndag sin tolvte (!) kamp på rad uten nettkjenning.

Likevel har Lampard beholdt jobben enn så lenge.

– Jeg visste ikke at ordet «tålmodighet» eksisterte på Stamford Bridge, sier Keane ironisk.

Magasinet The Athletic meldte etter kampen mot Manchester City at Frank Lampards jobb var «svært usikker», og siterer anonyme kilder på at ledelsen allerede har begynt å utrede alternativer.

– Han er ny i det her, er 42 år gammel. Klopp kom fra Dortmund og hadde med seg trofeer derfra. Nå møter han alle disse stjernene – Ancelotti, Mourinho, Guardiola, med CV-er i ryggen. Lampard kommer ikke til å få den tiden Klopp fikk, mener Keane.

Lampard selv hevder at han ikke kommer til å legge seg ned med det første, og sier at kampen mot Manchester City var «smertefull».

– For en måned siden sa alle at vi kunne vinne ligaen, men jeg følte meg sikker på gjenoppbyggingen vi holder på med, overgangsnekten og alle ungguttene vi bruker kom til å føre til smertefulle perioder. Vi har karakter - vi gikk 16 kamper uten tap. Jeg må se meg selv i speilet i dag, men jeg vet hvor vi er nå og hva som må til for å kommet opp på nivået City viste i dag, sier han til Sky Sports, og legger til at «nå begynner testen».

