Det lurer i alle fall manager Erik ten Hag på etter den høydramatiske 4–3-seieren over Liverpool på Old Trafford.

– Jeg forstår det ikke, hvorfor den (kritikken) kommer. Dette er spillere med karakter. Det viser de igjen i dag, og ikke for første gang, sier han på pressekonferansen etter kamp.

En gjennomgående kritikk mot den nåværende United-årgangen er at de mangler ledere og karakterstyrke.

Det er en skarp kontrast til gullalderen, da garderoben var full av sterke personligheter. En av dem – legenden Roy Keane – har vært den fremste kritikeren på dette området.

Bilder som dette har fått mye oppmerksomhet de siste sesongene:

Med jevne mellomrom har Keane slaktet klubben for å mangle disse to egenskapene han setter så høyt. Så sent som i januar ga han det glatte lag til flere av spillerne.

Men med to mål i ekstraomgangene for å snu 2–3 til 4–3 mot Liverpool, var Keane fornøyd med det han så.

– United viste karakter(styrke) og personlighet. Det er lenge siden sist, og det er veldig fint å se, sa Keane hos ITV.

Han roste gamleklubben for å få Old Trafford til å riste, etter en sesong de har fått mye kritikk - som denne situasjonen med Marcus Rashford:

Ten Hag har hele tiden stått på det at han har mentalt sterke spillere i sin tropp, og fikk om ikke annet kraftig forbedret sin sak med søndagens seier.

Den kan ha reddet både sesongen og Manchester United-karrieren til Amad Diallo, som ble matchvinner i det 120. minutt.

Nederlenderen anmoder kritikerne om å se utenfor kun resultater og det som skjer på banen.

– Vi har hatt så mange tilbakeslag i form av skader, vi har måttet tilpasse oss. Det du har sett de siste månedene, viser at vi kan gjøre det bedre enn i høst. Vi får seirene, jeg er stolt av måten vi løser det på i januar, i februar og i mars. Selv om vi ligger litt bak (i ligaen), sier ten Hag.