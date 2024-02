Bakgrunnen er det politiet mener er «goder» som Besseberg skal ha fått i verv av å være president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU).

Det ble kjent i Buskerud tingrett fredag ettermiddag. Kravet kommer i tillegg til en eventuell fengselsstraff - dersom Besseberg blir kjent skyldig.

Der gikk aktoratet gjennom år for år, og dokumenterte hvordan Besseberg - på jakt - skal ha skutt ulike dyr i Mellom-Europa.

For i tillegg til en bil, russiske prostituerte og dyre klokker, så er påspanderte jaktturer en del av korrupsjonstiltalen mot den tidligere idrettslederen.

En muflon som ble skutt i 2016 skal ha hatt en verdi på godt over 100.000 kroner. I 2006 skjøt nordmannen en 16 år gammel hjort med en verdi på rundt 70.000 kroner.

Eksemplene var mange.

– Jeg kan ikke huske at det var en så flott og dyr hjort. Dette handler nok mer om en person som ville ha en god refusjon, sa Besseberg om denne hjorten.

AKTOR: Marthe Stømner Smestad i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Besseberg mener altså at verdivurderingen på dyret er for høy, og at dette gagnet personen som ba om å få tilbakebetalt penger fra selskapet Infront.

– Hadde jeg skjønt at jeg skulle betale disse summene, så hadde jeg iallfall takket nei til de turene. Så det her er helt fiktivt. Jeg hadde ingen kjennskap til avtalene mellom Volker Schmid og selskapet Infront. Hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke skutt dyrene, utbrøt han på et tidspunkt.

Rettighetsselskapet Infront, som også kjøpte medierettigheter av IBU, plukket opp regningen, har det fremkommet i retten de siste ukene.

BJØRNEJAKT: Bildet er fra 2000, og viser Besseberg som har felt en bjørn i Slovakia. Foto: JOZEF DURNIK / EPA / NTB

Rollen til Bessebergs mangeårige jaktvenn Volker Schmid har vært et sentralt tema i rettssaken.

Han har hatt en sentral rolle i to ulike rettighetsselskaper som forhandlet med IBU om TV- og reklameavtaler. Samtidig inviterte han Besseberg med på en lang rekke eksklusive jaktturer.

I retten har det kommet frem hvordan Schmid deretter har fått dekket utgiftene av Infront.

– Dette viser hvordan dette er satt i system og hvordan Volker Schmid er på jobb når han er på jakt, sa medaktor Marthe Stømner Smestad i retten fredag.

Besseberg-advokat Mikkel Toft Gimse tok da ordet:

– Det er ikke bestridt fra vår side at Volker Schmid har tatt betalt av Infront, sa han.

Summene

Men i tillegg til jakt, så er tre klokker en del av tiltalen mot Besseberg. Disse har en samlet verdi på 343.000 kroner og vil etter det VG forstår også være del av kravet om inndragning.

Det samme gjelder tilgangen på en BMW X5. Gevinsten er vurdert til 850.000 kroner, ifølge Økokrims tiltale.

Jaktturene til Østerrike ble gjennomgått detaljert i retten fredag. Hvert enkelt dyr som aktoratet mente at Besseberg hadde felt over en periode på mange år, ble verdivurdert.

Totalsummen blir først kjent når aktor skal holde sin prosedyre onsdag i neste uke.

Men verdien på dyrene Besseberg har felt i Tsjekkia er alene summert til 237.282 kroner.

I tillegg kommer verdien av tre jaktturer til Russland, som heller ikke ble summert i retten fredag. Også dette blir etter det VG forstår først kjent i aktors prosedyre til uken.

Tiltalen viser til jaktturer i både 2013, 2015 og 2018 i Russland. Der skal det ha blitt felt maralhjort, villsvin, hjort og elg.

På toppen av dette har IBU bedt om at Besseberg ilegges livstidsutestengelse fra organisasjonen, og at han må betale 1,1 millioner kroner for brudd på idrettens regler.

Dette er altså på siden av den norske straffesaken. Saken skal avgjøres av idrettens voldgiftsrett i Sveits. Dato for behandlingen er ikke bestemt.