35-åringen vant søndag det 17 kilometer lange fristilsrennet Engadin Frauenlauf - tre og et halvt minutt foran den polske legenden Justyna Kowalczyk.

Det var Johaugs første skirenn på drøyt to år. I lang tid har det blitt spekulert i om Johaug gjør comeback til VM i Trondheim 2025. Hovedpersonen har ikke lagt skjul på at hun sikler på tidenes første femmil i mesterskap for kvinner.

Hun har forklart til NRK at det å teste ut hvordan det er å være borte fra datteren Kristin (snart ti måneder), er et viktig ledd i å finne ut om hun virkelig kan bli toppidrettsutøver igjen.

Therese Johaug bærer på datteren Kristin under et VG-intervju i vinter. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Og hvordan gikk det på turen til Sveits?

– Det har gått greit, men det er ti kniver i mamma-hjertet på kvelden når vi facetimer og hun ser meg og begynner å skrike litt. Jeg merker det er en helt annen situasjon enn for to år siden, da jeg hadde kun meg selv å tenke på. Samvittigheten er noe annet nå, sier Johaug til VG.

Kristin skal etter planen begynne i barnehage.

– Da sier alle at «da blir hun syk, og da blir dere alle syke», sier Johaug med en latter.

– Det er en vurdering en eventuelt må ta om det blir comeback: Hvor mye hun skal være i barnehagen, eller ikke være i barnehagen. Svigermor skal flytte til Oslo, så vi er heldige og har eventuell litt hjelp å få, sier Johaug som nyttårsaften giftet seg med den tidligere roeren Nils Jakob Hoff.

I skimiljøet hviskes det om at Johaug har gjort gode fysiske tester på tredemøllen etter at hun la opp.

– Kan du være så snill å si litt om testene?

– Jeg har fått testet meg litt, og det er ikke dårlig, men det er ikke på mitt høyeste og det ville vært rart. Det er under det høyeste, så må jeg bruke tiden fremover å se om det kommer seg litt etter å ha trent en del.

- Er det bedre nå enn før mens du gikk verdenscup?

– Løpetestene mine på møllen er bedre enn det jeg hadde tidlig i verdenscup-karrieren min, men ikke på slutten og det var da jeg var på mitt beste, svarer Johaug.

Johaug tok farvel med det norske skipublikummet på tremila i Holmenkollen i 2022. Kanskje kommer hun tilbake. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun fikk et kick av å gå langrenn igjen.

– Det er et kick jeg ikke får andre plasser enn i skisporet. Følelsen av å være på skirenn og folk som heier på meg, gir meg mye energi.

Hun er ansett som en av tidenes beste skiløpere med 14 VM-gull, 4 OL-gull og 82 seirer i verdenscupen. Johaug forteller at det i mai vil vise seg om det blir et siste kapittel av eventyret til Dalsbygda-ekspressen.