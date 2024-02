18-åringen Lewis Koumas scoret i sin Liverpool-debut. Så ble unggutten byttet ut og erstattet av 18-åringen Jayden Danns. Du kan jo gjette hvordan det gikk.

– Det er en drøm som blir virkelighet. Jeg her vært supporter siden dagen jeg ble født. Å komme innpå å score her er utrolig. Det føles nesten som om det ikke er virkelig. Det er som en film. Det andre målet var bare pur glede, sier Danns til ITV skriver BBC.

Liverpool-manager Jürgen Klopp smilte og lo på sidelinjen foran hjemmefansen. Superstjernene er skadet eller ute med slitne kropper i ett ellevilt kampprogram. Men da tok tenåringene ansvar og sørget for at Liverpool er videre til kvartfinalen i FA cupen. Der møter de Manchester United på Old Trafford.

Lewis Koumas jublet først da han sendte Liverpool i føringen på Anfield. Etter 62 minutter valgte Klopp å ta ham av, inn kom Jayden Danns.

Han spilte sin sin tredje kamp for Liverpool. Etter 11 minutter på banen satte han ballen i mål med en vidunderlig vipp.

Og etter 87 minutter scorte han igjen.

JUBEL: Jayden Danns scoret to for Liverpool onsdag kveld. Foto: Peter Byrne / Pa Photos / NTB

Søndag vant Liverpool ligacupen. Kaptein Virgil van Dijk sto på banen i 120 minutter og scoret vinnermålet like før slutt. Onsdag kveld startet han, men ble hvilt etter pause. Inn kom Konaté og var tryggheten selv bakover. Dermed kunne ungguttene virkelig leke seg fremover.

Til alt overmål satte Klopp også inn Trey Nyoni for Harvey Elliott etter 78 minutter. Nyoni er bare 16 år. Elliott spilte i 120 minutter i ligacupfinalen, han er glad de klarte å nullstille foran denne kampen.

– Vi kunne lett ha latt oss rive med etter seieren der, sier Elliott til ITV.

Han er klar for kvartfinale mot Manchester United.

– En ny tøff kamp. Kampene tar ingen pause. Det blir tøft, spesielt borte. Men vi tenker ikke på det nå. Vi her en ny tøff kamp til helgen, sier Elliott.

Liverpool møter Nottingham Forest borte lørdag.

Liverpool-manager Klopp er kjent for sitt hvite og brede smil, men på Anfield etter at ungguttene leverte over det som var lov å håpe smilte han nesten med et «måpe-smil».

Southampton startet godt og presset Liverpool, gjestene som holder til i Championship hadde sine muligheter, men de klarte ikke å overliste Liverpools sisteskanse Caoimhin Kelleher.

Slik så Danns første scoring ut, Liverpools andre mål, onsdag kveld: