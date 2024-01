I tillegg til tap for Portugal satte Norge torsdag kveld rekord med å slippe inn 37 mål. Det høyeste antall baklengsmål gjennom 44 sluttspill i løpet av 66 år.

– Vi har valgt en landslagssjef og står last og brast med Jonas. Han har vært forholdsvis kort tid og gjort gode ting på mange områder. Når han kommer med sine evalueringer, så får vi vurdere dem, svarer håndballpresident Kåre Geir Lio på VGs spørsmål om Willes posisjon.

– Det var hyggelig å høre. Jeg føler støtte. Jeg føler at også spillerne er med på dette her. Vi jobber samlet om en plan inn mot en kamp og har en felles enighet når vi oppsummerer, sier Jonas Wille og legger til:

– Men det er selvfølgelig ikke gøy å føle seg som en udugelig person overfor hele Norge.

Norge avsluttet fjorårets VM i med tap i to av tre kamper. Håndballgutta har vunnet bare én av fire kamper i årets EM. Fredag venter Nederland i Hamburg.

– Har Jonas Wille evnet å ta gode grep som kan forandre kampene underveis?

– Vi kan alle ha gode og dårlige dager. Jeg er sikker på at Jonas i sine refleksjoner i ettertid tenker at noe kunne vært gjort annerledes. Jeg tror han gjør alt han kan, sier Lio.

HALVANNET ÅR: Jonas Wille under signeringen med Kåre Geir Lio for halvannet år siden. Til høyre håndballforbundets generalsekretær Erik Langerud. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Da Wille ble ansatt 1. juni i 2022, ønsket forbundsledelsen at Norge skulle ta steget helt til topps etter to VM-sølv og EM-bronse med Christian Berge som landslagssjef. Kåre Geir Lio sa:

«Kravet står fortsatt i strategiplanen. Vi skal være blant de fire beste i verden. Punktum. Vær så god».

– Det er idrettens vesen at vi skal ha ambisjoner. Det har vi ikke fått til. Rett og slett. Vi er ikke der vi har lyst til å være. Samtidig som at vi anerkjenner at andre har kommet lenger enn oss akkurat nå. Vi har stått mer stille. Det kan vi bare finne ut av sammen. Det er en sum av ting her.

– Allerede i midten av mars skal Norge ut i en tøff OL-kvalik. Kan det komme endringer?

– Nei, nei, nei. Det skjer ikke.

Norges resultater i EM ligner på mange måter tilstanden som var før Berge ble ansatt som landslagssjef i 2014. I Robert Hedins siste mesterskap ble Norge slått ut etter to tap og en uavgjort i EM.

– Vi er i en posisjon hvor vi strever. Spillerne får ikke spillet sitt til å fungere. Det er tungt og vanskelig. Og det synes jeg akkumulerte seg mot Portugal. Det ser krevende ut å være ute på banen. Vi får bite tennene sammen, gjøre det beste ut av det, og så får vi starte et godt forbedringsarbeid, sier Lio.

– Hvorfor har ikke Sagosen vært bedre?

– Sander har hatt en eventyrlig karriere siden han var 20 år under EM i 2016. Så får han det ikke til nå. Jeg er sikker på at den som har det verst, er Sander selv. Jeg tror vi må ta utgangspunkt i det han tenker og det han har lyst å få til i neste omgang. Jeg kan ikke forklare det.

– Ser du noen tegn på at Kolstad-satsingen ikke har vært positiv for landslaget?

– Når det gjelder spill så tror jeg Kolstads situasjon er ganske lik situasjonen til topplag i Frankrike, Ungarn, Romania og så videre. Men Kolstad har gjort det veldig, veldig bra som førstereis i Champions League. De har fått til treningen og arbeidet som skal til. Jeg tror ikke vi på noe vis kan skylde på Kolstad-situasjonen.

– Sagosen, Magnus Gullerud, Gøran Johannessen og heller ikke Torbjørn Bergerud har vært på topp i EM?

– Nei, langt ifra. Det er ikke én årsak her. Det er mange. Det er alltid vanskelig når de beste spillerne strever. Det er det vi har fått i fanget nå. Når det er snakk om såpass mange, så blir konsekvensen stor. Men vi er tre redninger og tre mål unna å unngå to og et halvt tap, mener Kåre Geir Lio.