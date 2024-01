Kontrakten med Al-Ettifaq i Saudi-Arabia er terminert ved gjensidig enighet etter kun et drøyt halvår. Ferden for den tidligere Liverpool-kapteinen fortsetter i Ajax. Midtbanespilleren har skrevet under en kontrakt frem til sommeren 2026.

– Vi ønsket en erfaren midtbanespiller med lederegenskaper, sier trener John van’t Schip i en pressemelding, ifølge avisen De Telegraaf.

Da han spilte sin første kamp for England etter overgangen til Saudi-Arabia, ble Henderson buet ut: