– De må virkelig finne ut hva dette er. Når det er så mange som er syke og de har forfall til samlinger og konkurranser nå i sesong, så kan man ikke lenger si at det er uflaks eller enkelttilfeller. Hva er det som gjør at så mange er syke? Har det vært en for stor totalbelastning på trening eller reise? spør Falla da VG ringer.

Som ekspert i Viaplay fulgte den tidligere medaljegrossisten i sprint verdenscupkonkurransene i tyske Oberhof denne helgen.

Det ble ingen stor helg sett med norske øyne. Den ble avsluttet med stafett. Den ble brutal. Norge gikk inn til en femteplass.

KLAR TALE: Fra Maiken Caspersen Falla, her avbildet tilbake i 2022. I dag er hun TV-ekspert i Viaplay. Foto: Lise Åserud / NTB

Vi må tilbake 18 år for å finne en verre stafettplassering.

Falla er ingen hvem som helst i norsk langrenn. Hun har sprintgull fra både OL og VM, og 33-åringen ble engasjert under kanalens sending da hun kommenterte det norske sykdomstrøbbelet som har pågått over lang tid.

– De må gå nøye etter hva som har skjedd, undersøke, diagnostisere hva som egentlig har skjedd.

Under verdenscupen i Oberhof var resultatene nedslående også før stafetten søndag.

«Kollektiv svikt» ble brukt om sprintinnsatsen fredag. Lørdag endte beste norske på en åttendeplass.

Ikke minst ble det nok en helg der en rekke etablerte landslagsløpere stod over på grunn av sykdom. Det har vært gjengangeren hele sesongen.

Norges store dameprofiler går ikke skirenn – eller er syke: Vis mer ↓ Ingvild Flugstad Østberg og Helene Marie Fossesholm har ikke gått et skirenn hele sesongen. Førstnevnte fikk ikke godkjent helseattest. Fossesholm trengte konkurransefri fordi hun hadde mistet skigleden.

Anne Kjersti Kalvå: Ble syk under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen. Har ikke vært i nærheten av resultatene sist sesong. Brøt et renn under prøve-VM i Trondheim i midten av desember. Hun følte ingenting fungerte. Hun brøt også Tour de Ski fordi kroppen ikke responderte og trengte hvile. Gikk ikke i Oberhof på grunn av sykdom.

Astrid Øyre Slind: Ble syk under verdenscupen i svenske Gällivare i begynnelsen av desember. Har gått gode enkeltrenn denne sesongen. Men etter Tour de Ski har hun vært utslått med sykdom igjen. Gikk ikke i Oberhof.

Lotta Udnes Weng: Brøt Tour de Ski på grunn av sykdom. Tre uker etter touren ble hun ikke vurdert til verdenscuprennene i Oberhof sist helg, nettopp på grunn av sykdom.

Tiril Udnes Weng: Vinneren av verdenscupen sammenlagt sist sesong gikk sine første renn for denne sesongen i Oberhof nå. Sykdom har spolert november, desember og store deler av januar.

Falla var også tydelig på at Norge må ha med de beste på samlinger, ikke ha dem sittende hjemme eller på andre lag.

– Det første man ser er at det er et lag som har vært for få på samling. De har jo ikke vært i stand til å trene sammen, sier hun og sukker.

– Og så er det jo de som står utenfor landslag. De er også en del av dette. For å reise norsk damelangrenn så må alle de beste trene sammen.

Før sesongen ble det kjent at Astrid Øyre Slind og Kristine Stavås Skistad satser utenfor landslaget.

Da VG spør om Falla etterlyser de to profilene i et landslag, svarer hun et bekreftende «ja».

– Det er først og fremst de to. Både skiforbundet og de to må jo virkelig ha et ønske om å reise norsk damelangrenn og få dem til å være med på samlinger.

– For min del var det en selvfølge å være på lag. Ser man på Marit Bjørgen og Therese Johaug, de hadde jo alle muligheter til å gå egne veier. Men de valgte å være på laget. For lagets beste.

MEDALJE I VM: Astrid Øyre Slind, her med bronsemedaljen hun vant på 15 kilometer med skibytte under VM i Planica sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Forklar hvorfor det har noe å si at Slind og Skistad er med på samlinger med landslaget?

– Det er ekstremt viktig fordi slike enere, eller dem som har vunnet skirenn før, viser om nivået på samling og treninger er bra nok, sier Falla.

– Det handler om hele pakken. Det de bidrar med rundt det sosiale og det treningsmessige. De har mye å lære bort på alle fronter. Yngre kan komme inn og se hva de gjør. Ikke bare høre og tro, men at de faktisk ser med egne øyne den jobben som legges ned av noen av de beste. Det må videreføres til yngre også.

Landslagstrener Stig Rune Kveen er stort sett helt enig i Fallas synspunkter.

– Det har vært for mye sykdom. Og det vi ser er et nytt bilde i år, til sammenligning med fjoråret, er at sykdomsforløpet er mye lengre. I fjor kunne flere slippe unna med tre-fire dager før de begynte å trene. Nå er det av og til opp til 12 dager ute, sier han.

– Det er noe vi må finne ut av, diskutere og evaluere sammen med helseteamet. Om det er noe vi kunne gjort enda bedre. Da kan det handle om trening, totalbelastning, smittevern. Det andre handler om at vi tar forholdsregler, men vi er mennesker. Vi blir syke.

INGEN STERK SESONG: For landslagstrener Stig Rune Kveen, her avbildet under Tour de Ski i januar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kveen sier han også er helt enig i det Falla sier rundt Slind og Skistad.

– Jeg håper vi kan samle de beste på laget neste år. Det er jobben til oss i trenerteamet å sørge for at de trives med oss på tur. At de finner glede og positivitet i og rundt landslaget. Utover så skal vi ha god kommunikasjon med dem før nye lag skal tas ut.

Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug var helt på linje med kollega Falla.

Han føler de norske damene kom inn «på hælene» inn i denne sesongen, ikke hadde den nødvendige energien de hadde i fjor, og mener gjentatte sykdomsperioder hos enkelte kan tyde på en kropp som ikke er i balanse.

– Her må ledelsen sammen med damene legge ned en skikkelig evaluering. Ta en fot i bakken. Det er bare ett år til VM i Trondheim. Det er ikke noen tid å miste. Det må legges nye, grundige planer for å optimalisere satsingen, sier han på kanalens sending.