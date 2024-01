KRISTIANSAND: Det melder IK Start på sine hjemmesider søndag.

Hedding-Valvik har vært konstituert i stillingen som daglig leder siden november i fjor.

På et styremøte 3. januar i år ble det vedtatt å tilby Sveinung jobben permanent, skriver Start på sine hjemmesider.

– Jeg synes det er en spennende utfordring både ledelsesmessig og strategisk, noe som gjør meg veldig motivert for å takke ja og ta på meg ansvaret, sier Sveinung Hedding-Valvik i en pressemelding.

Han ble midlertidig sjef i Start etter at Terje Marcussen trakk seg fra stillingen etter at Start tapte på walkover mot Bryne i kvalik-kampen til Eliteserien.

– Det er en stor oppgave som jeg går til med ydmykhet. Jeg har tro på at jeg kan bidra til at klubben når sine målsettinger, sier Hedding-Valvik.

I pressemeldingen står det at det nåværende Start-styret vurderte om det skulle settes i gang en større prosess for å ansette ny daglig leder.

– Det var stort behov for å avklare denne stillingen nå slik at både økonomi- og tilsettingsprosesser for øvrig kan drives videre med kontinuitet. Dette er utrolig viktig for å holde klubben samlet. Sveinung har kvalifikasjonene for å få dette til, sier fungerende styreleder Smith-Tønnessen.

