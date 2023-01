Håndballguttas nye sjef: Drikker bare cola og elsker vinyl

GDANSK (VG) Jonas Wille er klar for siste VM-kamp etter skuffelsen i kvartfinalen. 46-åringen fra Halden har gått sine egne veier. Han er landslagssjefen med et like stort hjerte for musikk som for håndball. Hver VM-dag starter med cola.