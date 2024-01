Sturla Holm Lægreid gikk Norge opp i en ledelse på 42,6 sekunder på andre etappe av lagstafetten i Oberhof, men inn til veksling skar det seg totalt.

Tarjei Bø sto ikke klar og Lægreid lette febrilsk etter lagkameraten idet han måtte stoppe opp i vekslingsområdet.

– Nei, si det. Det var helt folketomt og jeg lurte på hvilken vei jeg skulle gå eller om jeg skulle gå en runde til. Jeg skjønte at han sikkert bommet på timingen. Jeg gikk kanskje litt for raskt på siste runde, fleiper Lægreid til TV 2 etter sin etappe.

Rotet kostet noen sekunder og klusset gjorde at Frankrike og Tyskland kunne dra innpå Bø.

– Det er godt å ta han som er så rutinert. Han som aldri gjør feil, nå har vi noe å ta han på også, smiler Lægreid.

STOPPET OPP: Sturla Holm Lægreid fant ikke lagkamerat Tarjei Bø i vekslingsområdet og måtte stoppe opp. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / NTB

Lægreid hadde god grunn til å le av det hele. For under intervjuet hadde Bø ryddet opp etter seg og Norge var igjen på vei mot seier.

– Jeg begynte på terningkast én. Så var vi kanskje oppe på terningkast to etter første skyting – og så seks etter siste skyting, sier Tarjei Bø idet lillebror Johannes Thingnes Bø gikk mot mål som førstemann.

– Jeg så ikke Sturla i tåken, det var kanskje det. Jeg så han ikke på storskjermen, og det er der jeg pleier å se. Det var flaut, rett og slett, erkjenner Bø.

TRE STRAKE: Norge har vunnet tre av tre stafetter denne sesongen. Fra øverste venstre: Sturla Holm Lærgreid og Johannes Thingnes Bø. Nede til venstre: Endre Strømsheim og Tarjei Bø. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / NTB

Inn til liggende hadde 35-åringen til tross for rotet en solid ledelse, men to bom på samme blink og to ekstraskudd samtidig som tyske Philipp Nawrath skjøt fullt gjorde at hele forspranget var spist opp.

Ved siden av skjøt Frankrike seg ut av kampen.

Nawrath og Bø stilte seg side om side opp på stående og trakk av sitt første skudd i samme sekund. Bø leverte under presset med fem fulltreffere – Nawrath sprakk med tre bom.

Da kunne Bø, til tross for å ha rotet med vekslingen, senke skuldrene og sende Thingnes Bø ut på den siste etappen med en ledelse på hele 59 sekunder.

Det er en ledelse minstebror Bø aldri gir fra seg. Med ti av ti blinker nede seilet han inn til en knusende seier for de norske guttene – over to minutter foran Tyskland på annenplass og Italia på tredjeplass

Lørdagens overraskelsesmann Endre Strømsheim gikk Norges første etappe og bommet tre ganger. Han vekslet 4,7 sekunder bak Frankrike.