– Den er sur for Luton og viktig for Arsenal, fastslår Viaplay-kommentator Roar Stokke.

Dommeren hadde lagt til seks minutter - så avgjørelsen falt på overtid av overtiden.

– Ros til Luton for at de gjorde det vanskelig for oss. Vi måtte grave dypt, sier Arsenal-sjef Mikel Arteta i et intervju med Viaplays Jan Åge Fjørtoft.

– Det er sånn som store spillere gjør, sier Arteta om Ødegaards målgivende etter 96.23 minutter.

Arsenal hadde på forhånd sluppet inn bare tre mål på seks bortekamper denne sesongen.

Den syvende matchen som gjestende lag endte med tre baklengs - mot Luton, som kjemper for å unngå nedrykk fra Premier League.

Martin Ødegaard & co tok sin fjerde strake seier og økte forspranget ned til Liverpool til fem poeng og seks poeng til Manchester City - begge med én kamp mindre spilt. Liverpool møter onsdag kveld Sheffield United, mens Manchester City har en vanskelig kamp mot Aston Villa.

– Et modig hjemmelag. De er vonde å spille mot, sier Viaplay-kommentator Stokke om Lutons prestasjon.

Bare 22 år gammel spilte Bukayo Saka sin 200. kamp for Arsenal mot Luton.

Han står fortsatt med 46 mål, men fikk sin 51. målgivende da Arsenal tok ledelsen 1–0 ved Gabriel Martinelli etter at Luton hadde gjort en av sine få feil i 1. omgang.

Saka var sentral også i 2–1-scoringen til Gabriel Jesus, som headet ballen kontant i mål. Det skjedde etter at Ben White la inn fra dødlinjen. Saka var tredje sist på ballen.

I mellomtiden hadde Luton utlignet til 1–1 på en kontant heading fra Gabriel Osho på Alfie Doughtys gode corner. Det skjedde etter at Jesus hadde mistet ballen på midtbanen.

Luton snudde 1–2 til 3–2 i løpet av de første 12 minuttene av 2. omgang.

Arsenal-keeper David Raya var ikke på jobb da Alfie Doughty la corner for Luton. Elijah Adebayo vant duellen med målvakten og headet i nettmaskene til 2–2.

– Det er stryk i min bok, sier Lars Tjærnås på Viaplay om Arsenals sisteskanse.

– Gedigen keepertabbe, sier Pål André Helland som studioekspert.

Samme David Raya kom i fokus igjen da Luton tok ledelsen 3–2. Ross Barkley skjøt, og Raya kastet seg - i stedet for å bruke beina som en håndballkeeper. Da hadde han reddet det skuddet. Nå gikk i stedet ballen under ham og i mål.

– Rayas andre store blemme, sier Nils J. Semb i Viaplay-studio.

Men Kai Havertz utlignet til 3–3 for Arsenal da han fikk ballen vakkert servert av Jesus og satte ballen forbi en utrusende Thomas Kaminski.

Arsenal presset voldsomt på for seiersmål mot slutten, men Luton forsvarte seg godt.

96.23 minutter var spilt da Martin Ødegaard la inn, og Declan Rice stanget ballen i lengste hjørne. Det var fortjent - men likevel frustrerende for Luton-spillerne.

– Martin fant fram serveringsbrettet sitt, fastslår Pål André Helland i Viaplay-studio om seiersmålet.

– Det er en ære å få avgjøre en slik kamp, sier Declan Rice til Amazon Prime.