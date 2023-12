Det europeiske fotballforbundet UEFA har 55 medlemsnasjoner. I de fleste av dem er det to eller flere lag fra hovedstaden i toppdivisjonen på herresiden. England og Armenia har hele syv hver.

14 land har – som Norge – bare ett lag fra hovedstaden. Men de fleste av disse er store og dominerende klubber, som Paris Saint-Germain, HJK Helsinki, FC København, Ajax, Legia Warszawa, sveitsiske Young Boys, slovakiske Slovan Bratislava, Astana i Kasakhstan og Pristina i Kosovo.

GÅR FEIL VEI: Elias Hagen og Vålerenga må ta den tunge turen ned i Obos-ligaen etter playofftapet mot Kristiansund. Til venstre Mohamed Ofkir, til høyre Aron Kiil Olsen og keeper Magnus Sjøeng. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

At Vålerenga byttes ut med debutanten KFUM gjør at Oslo definitivt befinner seg i fotball-bunnsjiktet blant europeiske hovedsteder. Kjetil Rekdal mener det kan sammenlignes med tilstanden i Berlin. Der har storklubben Hertha ramlet ut av Bundesliga, igjen, og er erstattet av mye mindre Union.

– Det er veldig likt og det er de samme mekanismene som gjelder i både Vålerenga og Hertha, mener Rekdal, mannen som ledet Vålerenga til sølv i 2004 og det foreløpig siste seriegullet i 2005. Han har vært både spiller og trener i Vålerenga – og han var kaptein i Hertha Berlin.

– Hertha har rotet det til og vi ser hvor galt det kan gå uten en stabil retning i en slik klubb. Da er det alltid noen som roper høyt og til slutt vet man ikke hvem man skal høre på, sier Rekdal, som også var tilbake som trener i Vålerenga fra 2013 til 2016 og deretter sportsdirektør noen måneder.

Han vil ikke mene noe om hvorfor det har gått galt i Vålerenga i år, men om utfordringene i en storklubb i en storby, sier han:

– Alle vil dit når det går bra, men det er få som står igjen når det går dårlig. Det er så mange interessekonflikter. Da trenger man rett folk på leder-, trener- og spillersiden. Det er så mye som er utmattende, de må slåss i mediestormer og vifte bort folk som blander seg borti alt, sier Rekdal.

– Det er ekstremt vanskelig å samle klubben om en felles retning. Men noen må ha taktpinnen, og du skal være tøff i nøtta for å ha en sentral rolle i en slik klubb, fortsetter trenerveteranen.

Han hadde med seg Kjetil Siem som direktør midt på 2000-tallet. Nå er Siem tilbake i klubben, men han ønsker ikke å bli med i en debatt om Oslo-fotballen akkurat nå – få dager etter nedrykket.

– Vi har nok med oss selv akkurat nå, sier Siem.

Neste sesong kunne Oslo hatt to lag i toppdivisjonen for første gang siden Lyn forsvant i 2009. Isteden surret Vålerenga det til i playoff-finalen mot Kristiansund. Rekdal mener det nederlaget viser hvor vanskelig det kan være å håndtere presset i Vålerenga.

– Det er et mysterium at de vinner 2–0 borte og gir det bort på hjemmebane. Med fansen i ryggen er det ubegripelig at de roter det bort, men på 0–1 frøs hele gjengen til is. Og at dette laget bare vinner to hjemmekamper gjennom sesongen sier en del om forventningene og presset.

De hovedstedene som ligner mest på Oslo akkurat nå er Berlin, Luxembourg by og Valletta på Malta. I Berlin ramlet Hertha ut av Bundesliga i forrige sesong, men samtidig sikret nabo Union en overraskende fjerdeplass og Champions League-deltagelse. Denne sesongen sliter Union i bunnen.

I Luxembourg er Racing FC midt på tabellen, i Malta er Valletta under midten, men sistnevnte var ganske nylig en dominerende klubb med seks ligatitler fra 2010 til 2020.

I Wales er bare Cardiff Met FC fra hovedstaden. Men byens Cardiff spiller i det engelske ligasystemet, sammen med Swansea, Wrexham og Newport.

Liechtenstein har ikke egen liga.

I ligaen i Gibraltar spiller alle lagene på samme stadion.

Vålerenga har tatt én medalje siden 2010 – bronsen i det første pandemiåret 2020. Det er snart et par tiår siden Oslo var en maktfaktor i norsk fotball. Rekdal peker på at Vålerenga i øyeblikket ikke har økonomi til å konkurrere med de aller beste.

– Bodø/Glimt hadde heller ikke noe stort budsjett for noen år siden. Er det vanskeligere for Vålerenga å skape det samme?

– I utgangspunktet skal det ikke være det. Men det blir aldri skikkelig ro. Mekanismene og utålmodigheten – og innblandingen fra omgivelsene – er mye, mye større rundt Vålerenga. Det er diskusjoner rundt spillere, trenere, system, ledere, hvem skal kjøpes og selges, alt tapper folk for energi og kraft.

– Da Geir Bakke (dagens trener) var assistenten min på 2000-tallet sa han at ett år i Vålerenga er som tre år i en annen klubb. Det kjenner jeg meg igjen i.

SUKSESS-SESONGER: Lars Bohinen (til høyre) som hjelpetrener i 2004. Til venstre trener Kjetil Rekdal, i midten direktør Kjetil Siem, som nå er tilbake i klubben. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

Lars Bohinen jobbet også med Rekdal i Vålerenga, som både assistent og sportslig leder, og han spilte i både Lyn og Vålerenga. Lyn er nå tilbake på nest øverste nivå, etter to strake opprykk.

– Jeg ser ingen grunn til at det skal være så vanskelig å skape et topplag i Oslo. Det handler om å ha de riktige folka på bussen og skape en god og levedyktig og verdibasert kultur. Deretter kan man begynne å snakke om spillerlogistikk og så videre. Så enkelt og så vanskelig er det, sier Bohinen, som påpeker at Vålerenga og Oslo-fotballen får frem mange talenter.

– Det drives meget godt på ungdomssiden. Men det er et krav om å være best hele tiden. Da føler man kanskje ikke at det er rom for å dyrke talentene. Det er ikke tid til å vente.

Oslo-gutten Yaw Paintsil (24) tok bronse med Tromsø denne sesongen. Han vokste opp i Årvoll og senere Kjelsås, og innrømmer at drømmen som barn var å spille for Vålerenga.

– Ja, så ærlig må man vel være. Jeg har vært på de fleste kampene og sett opp til spillerne der, sier han, men er rask med å understreke at han stortrives i Tromsø. Han har aldri tenkt at han burde blitt hentet av Vålerenga.

– Men Napoleon (Jakob Napoleon Romsaas) holdt et ganske høyt nivå da han dro, sier han om sin 19 år gamle lagkamerat. Romsaas ble hentet fra Skeid som 18-åring.

– Jeg hospiterte på juniorlaget da jeg var 17, men fikk gjennombruddet ganske sent og så det ikke som realistisk at jeg skulle få noen sjanse der. Det er et veldig stort marked i Oslo med mange talenter. Og Vålerenga har jo spillere som har kommet fra akademiet, som (Magnus) Sjøeng og (Magnus Bech) Riisnæs, sier Paintsil.

SUKSESS-SESONG: Yaw Paintsil feirer 3–1-seieren over Lillestrøm. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Landslagssjef Ståle Solbakken har over ti år lang hovedstadsklubb-erfaring fra FC København.

– Det er vanskelig å peke på én ting som er galt i Vålerenga. Jeg tror det handler om at de må finne ut «hvilken klubb er vi og hvor vil vi». Det har ikke vært noen klar retning, sier Solbakken og henter frem det samme ordet som Bohinen: Kultur.

– Kultur slår ofte alt. Og man bygger ikke kultur uten personligheter over tid. De må stå der når det blåser og når sola varmer. Det er en egen kunst.

NFF: – Bare klubben selv kan svare Vis mer ↓ Konstituert Toppfotballsjef Terje Liknes i Norges Fotballforbund poengterer at NFF ikke legger seg opp i klubbdriften. – Hvordan Vålerenga skal greie å bli et topplag, kan bare klubben selv svare på. De føler på den utfordringen i hverdagen. De får frem gode enkeltspillere, men det er et eller annet i overgangen fra talent til ressurs på et seniornivå som ikke fungerer. Men jeg synes det jobbes veldig godt på aldersbestemt nivå i Oslo, sier Liknes. Han er klar på at Oslo bør ha minst ett lag på øverste nivå og påpeker at byen fortsatt har det. – KFUM driver veldig godt på bakgrunn av sine ressurser. Men de er jo ikke et topplag på samme nivå som Glimt, Molde, Brann, Viking og så videre. – Hvorfor er det viktig at Oslo har et lag i toppen? – Blant annet for at unge spillere som vokser opp føler at de har en toppklubb de kan tenke seg å tilhøre. Og så har det jo med en viss stolthet å gjøre. Et sted der så mange mennesker bor bør ha et topplag.

– Det er litt vanskelig å få fatt i hva denne kulturen handler om?

– For meg er det ikke så vanskelig. Det kan deles i to: Hva skjer på banen – og hvordan legger vi til rette for det? Det handler om å ha de rette personene i de rette stillingene over litt lengre tid. Og her kan det hende Vålerenga har noe å bygge på, med en trener på lang kontrakt, ganske ny sportsdirektør, fortsatt samme eier og flere nye ledere. Sånn sett er det ikke helsvart, selv om de rykker ned.

Norsk Toppfotball: – Må knekke koden Vis mer ↓ Sportssjef i Norsk Toppfotball er den gamle storspilleren Erik Hoftun, med elleve serie- og tre cuptitler med Rosenborg. Han sier følgende om Oslo-fotballen og Vålerengas problemer: – Vi må ikke glemme at det er lenge siden Vålerenga var på andre nivå (2001). De har preget norsk fotball i mange år og kommer tilbake. Og så er det utrolig artig med askeladden KFUM, sier Hoftun, som likevel er klar på at hovedstaden burde hatt et topplag. – Både publikum og interessemessig er det viktig å få med de største klubbene i de store byene og Oslo bør selvsagt ha et topplag. Men dette kan se annerledes ut allerede om et par år. Det er nok av eksempler på klubber som har vært nede og kommet voldsomt tilbake, som Brann, Viking, LSK, Glimt og Tromsø. Så nå er det bare å nullstille og ta fart, sier Hoftun som påpeker at dette «hovedstadsproblemet» også sier noe om mangfoldet i norsk fotball, akkurat nå med veldig sterke klubber i nord, og både Molde og Brann som cupmestere i år. – Denne utbredelsen har også sine fordeler. I Sverige er det vel knapt nok lag nord for Stockholm, poengterer Hoftun og har rett. Denne sesongen var det bare ett lag nord for hovedstaden, Sirius fra Uppsala, en by som ligger sør for Oslo. – Er det noe Norsk Toppfotball gjør for å stimulere hovedstadslagene? – Nei. Vi kan ikke gjøre noe med det. Vi kan jobbe masse mot klubbene, men gjør ikke forskjell på liten og stor. Vi prøver å bidra med kunnskap og kompetanse og forsøker å hjelpe der klubbene ikke strekker til selv. Så prøver vi å legge til rette for et E-cup-klubbene får best mulig forutsetninger for å prestere i Europa. – Men Vålerenga er jo en av de beste på ungdomsnivå, de har et av tre akademier med fem stjerner. Det jobbes ekstremt godt på utviklingssiden i klubben, sier Hoftun. De to andre klubbene som har toppscore for sitt akademiarbeid er Viking og Stabæk. – Det er altså to av klubbene i Oslo-området. Det er masse talenter i de to klubbene, påpeker han. – Og kanskje et lite mysterium at akkurat de sliter på seniornivå? – Ja, å knekke den koden blir noe av det aller viktigste for dem.

STOR KVELD: Ståle Solbakken i ekstase sammen med Ludwig Augustinsson etter FCKs tredje scoring i cupfinalen mot Brøndby i 2017. FCK vant 3–1. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Er det større utfordringer med å etablere en vinnerkultur i en hovedstadsklubb enn i mindre byer som Bodø og Molde?

– Det bør det i utgangspunktet ikke være. Vålerenga har større forutsetninger enn Bodø/Glimt og Molde, selv om det er naivt å tro at ikke størrelsen og området også kan være et hinder.

– Er det viktig for norsk fotball å ha med et topplag i hovedstaden eller er det en liten floskel?

– På kort sikt er det en floskel. Norsk fotball lider ikke av at Vålerenga er nede ett år eller to, men Norges største by bør selvsagt ha representanter i den øverste ligaen.