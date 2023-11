Verstappen har klaget over at Las Vegas Grand Prix er «1 prosent sport og 99 prosent show» - men søndag var det han selv som sørget for showet med glitrende kjøring og sa etterpå at han hadde kost seg.

Dette betyr at Max Verstappen er oppe i 53 Grand Prix-seirer i karrieren - likt med Sebastian Vettel som nummer tre gjennom tidene. Bare Lewis Hamilton (103) og Michael Schumacher (91) har flere.

Om Verstappen vinner avslutningsløpet i Abu Dhabi, vil han ligge alene på 3. plass ved årsskiftet.

Charles Leclerc stupte forbi Sergio Pérez på den siste runden og tok 2. plass foran Red Bull-føreren.

Ellers visste også kjendisene å prege Las Vegas Grand Prix:

Etter løpet ble de tre puttet i en limousin og kjørt til Bellagio-hotellet, der det var fontene-show (!).

– Det er det råeste Formel 1-løpet jeg har sett noen gang, utbrøt Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen da bilene krysset mållinjen sent på kvelden Las Vegas-tid - og grytidlig søndag morgen norsk tid.

– Det var mye god racing. Dette var moro, fastslår Max Verstappen i et intervju vist på Viaplay.

– Det var et veldig morsomt løp, sier også Charles Leclec etter målpassering.

– Ja, dette var Vegas, konkluderer også Red Bull-sjef Christian Horner.

Max Verstappen sjokkerte med å ta starten fra posisjon nummer to. Men dommerne mente at han hadde skjøvet ut Leclerc, som hadde pole position, og ga nederlenderen fem sekunders straff.

Da Ferrari-teamet meddelte Verstappen straffen, var svaret kjapt på radioen:

– Hils fra meg!

Las Vegas Grand Prix Vis mer ↓ 1. Max Verstappen, Red Bull, 2. Charles Leclerc, Ferrari, 3. Sergio Perez, Red Bull, 4. Esteban Ocon, Alpine, 5. Lance Stroll, Aston Martin, 6. Carlos Sainz, Ferrari, 7. Lewis Hamilton, Mercedes , 8. George Russell, Mercedes, 9. Fernando Alonso, Aston Martin, 10. Oscar Piastri, McLaren. VM totalt: 1) Verstappen 549, Perez 273, 3) Hamilton 232, 4) Sainz 200, 5) Alonso 200, 6) Norris 195.

ELVIS-DRESS: Max Verstappen brukte en Elvis Presley-inspirert dress under søndagens løp til ære for Elvis og «Viva Las Vegas». Foto: DARRON CUMMINGS / AFP / NTB

Charles Leclerc overtok ledelsen etter at Verstappen gikk i pit. Sikkerhetsbil gjorde at feltet samlet seg, og Leclerc, Sergio Pérez og Oscar Piastri utgjorde tet-trioen - og etter hvert med Max Verstappen på 4. plass.

Pérez og Leclerc byttet på å lede - mens Verstappen fulgte på 3. plass. Men verdensmesteren passerte dem én etter én og på runde 38 tok Verstappen igjen ledelsen i løpet. Pérez og Leclerc hadde en spennende duell om 2. plass helt til siste slutt.

Det krydde av kjendiser på løpet. Blant dem var Rihanna, Kylie Minogue, Usain Bolt, Brad Pitt, David Beckham, Axl Rose, Rod Stewart, Paris Hilton, Terry Crews og Patrick Dempsey. Og Justin Bieber hadde æren av å vifte med målflagget.

PS: Max Verstappen har nå mer enn dobbelt så mange poeng som toeren, som er teamkollega Sergio Perez.