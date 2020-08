Nå vil VIF-helten starte alle kamper: – Jeg vet jeg er god nok

Til slutt klarte ikke Sandefjord å stå imot. De hadde vært heldige – og gode. To kjappe fra Bård Finne, dermed over og ut for Sandefjord.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Bård Finne (nest til høyre) kom inn og avgjorde for Vålerenga. Foto: Fredrik Hagen

Vålerenga – Sandefjord 2–1

INTILITY ARENA: Sandefjords plan så ut til å virke. De jobbet hardt, lå lavt og kontret når de fikk muligheten. Vålerenga fortvilte. Det så ut som baklengsmålet etter totalkollapsen i Vålerenga-forsvaret skulle bli kostbar.

De hadde sine muligheter. Mange muligheter etter hvert. De traff stolpen og det ble ryddet unna i siste liten. Men syv minutter før slutt satt den endelig for Vålerenga.

Innbytter Osame Sahraoui skjøt fra 16 meter. Ballen traff stolpen og ut igjen.

Innbytter Bård Finne var først på den og satte den i tomt mål.

Doblet kjapt

Vi skrev 84 minutter. Seks minutter senere fant innbytter Sahroui Aron Dønnum på kanten. Dønnum la inn og der lå Vålerengas luftbaron, Bård Finne. Han headet ballen i mål.

– Det er ingen tvil om at jeg satt på benken med en følelse av at dette var en kamp jeg kunne bidra mye i. Jeg så at Sandefjord ble mer og mer sliten og vi har ballen mye. Dersom ballen kom nær meg, så visste jeg at jeg har kvaliteter til å vinne.

Han er fortsatt en spiller som ikke er fast i startoppstillingen. Det skuffer ham litt.

– Jeg vet jo at jeg er god nok, og jeg har ikke lyst til å sitte på benken. Samtidig synes jeg at jeg er flinkt til å omstille meg når jeg først sitter på benken.

Trener Fagermo mener at Bård Finne ikke holder hele kamper slik han ønsker å spille. Her er ikke Bård Finne helt enig.

– Det får være hans ord. Jeg vet at jeg er meget godt trent, men det er likevel helt annerledes spillemønster enn tidligere i Vålerenga. Jeg følte i vinter og før koronapausen at jeg var en mann for førsteelleveren, sier Finne.

Han har nå kommet inn fra benken og scoret i tre kamper denne sesongen.

Trener Fagermo var godt fornøyd med at han hadde gode spillere som han kunne bytte inn.

– Det er selvfølgelig betryggende for en trener å vite at han ikke bare har en førstellever, men også en stødig benk.

Både Finne (nest til høyre) avgjorde. Foto: Fredrik Hagen

Trener Dag-Eilev Fagermos bytte midt i annen omgang sto frem som en genistrek. De to sørget for tre poeng på den dag hvor det lenge så ut til å gå galt.

Vålerenga skulle rette opp inntrykket fra sist mandag. Å tape for bunnlaget Start var ikke lagt inn i planene til Fagermo. Sandefjord hadde gått på et hjemmetap mot den suverene serielederen i forrige runde. Ikke overraskende, men de spilte godt nok til at de kunne gå fra den kampen med noen gode følelser.

Men følelsen kommer garantert ikke å være god for Sandefjord. De så lenge ut til å ha kontroll. De halte ut tid, de kjempet desperat for å ta med seg tre poeng fra Oslo.

– Vi er såpass gode, men vi er ikke bedre. Vi har utfordringer både defensivt og offensivt. Derfor blir kampene jevnere enn de burde vært når vi ser det opp mot det ballinnhavet som vi har, sa Fagermo etter kampen.

Passivitetens inntog

Merkelige ting skjer på fotballbaner. Det var en slik ting som skjedde da Sandefjord etter 10 minutter brøt på midtbanen. Sivert Gussiås fikk spasere seg på skuddhold.

Sandfjords Sivert Gussiås jubler etter å ha utnyttet et passivt Vålerenga-forsvar. Foto: Fredrik Hagen

Ingen taklingsforsøk, ingen skikkelige forsøk på presse. Passivitet og ingen som tok ansvar for å gi Sandefjords mann en aldri så liten utfordring. Vålerenga anså det åpenbart for å være helt ufarlig, helt til ballen lå nettet bak Kristoffer Klaesson.

– Vi får et brudd mot midt på banen. Og så venter og venter vi, ingen går inn i ham. Så stusser ballen i en av oss på vei inn i målet. Han var nok litt heldig, sa kaptein og midtstopper Jonatan Tollås Nation.

En ting sto klink klart etter et kvarters spill. Vålerenga hadde et enormt potensial for forbedring. Bedre ble det. Men det virket som om kampen måtte bli en halv time gammel før de skjønte at det kampen hadde startet lørdag klokken 18.00.

Forvandlingen kom. Det siste kvarteret handlet mest om Vålerenga og en aldri så liten sjansefest.

Mål ble det ikke. Gjestene lusket i garderoben i ledelse.

Men så var det altså slik at Bård Finne sørget for at det ikke ble så trist til slutt.