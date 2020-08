Oppturen fortsetter for Blindheim: Sotra alene på tabelltopp

Renate Blindheim og Sotra har gjort alle forhåndstips til skamme.

Renate Blindheim har all grunn til å smile etter Sotras sterke sesongstart. Foto: Vidar Ruud

Sotra-Odd 2 2–0

Sotra ble av de fleste eksperter tippet nord og ned i 2. divisjons avdeling to. Etter en begredelig avslutning på fjorårssesongen forsvant en rekke nøkkelspillere i vinter, før treneren gikk av like før seriestart.

Inn kom Renate Blindheim. Hun ble historisk, som tidenes første kvinnelige hovedtrener i mennenes toppfotball i Norge. Utgangspunktet var vanskelig, men så langt har strilene og Blindheim gjort alle forhåndstips til skamme, og vel så det.

Etter seks serierunder troner de helt alene på tabelltoppen, to poeng foran favorittene fra Bryne. Mandag kveld ble Odds annetlag slått med to mål på Straume idrettspark.

Joachim Edvartsen ordnet ledelse etter 39 minutter. 13 minutter etter pause doblet Lars Kilen til 2–0.

Sotra har så langt kun sluppet inn et halvt mål i snitt per kamp, mens de nesten står med to mål i snitt riktig vei (11 mål på seks kamper).

Ett lag rykker direkte opp, mens lag nummer to ved sesongslutt møter lag to i avdeling 1 i opprykkskvalifisering.