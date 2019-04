PSG-spiss beklager kjempemiss. Se bommen som fikk lagkameratene til å måpe.

Episoden som har gått viralt skjedde 27 minutter ut i Paris Saint-Germains kamp mot Strasbourg. Choupo-Motings lagkamerat Christopher Nkunku fosset inn i 16-meteren og chippet lekkert over motstanderens keeper. Ballen var på vei inn til 2–1-ledelse til PSG, men Choupo-Moting ville være med på moroa, og på et utrolig vis klarte han å akkurat stoppe ballen før den gikk over streken. Ballen gikk i stanga, før den stoppet på feil side av streken. En forsvarer fikk klarert.

Choupo-Moting beklaget involveringen.

– Jeg lurte på om jeg var i offside og alt skjedde veldig fort. Jeg touchet ballen, den gikk i stanga, og ja, det er virkelig synd, fordi ballen var på vei inn, sa Choupo-Moting til Canal+, ifølge AFP.

– Jeg beklager det, la han til.

Francois Mori / AP / NTB scanpix

– «Murphy’s law»

Av TV-bildene kan man se at stjernespiss Kylian Mbappé var helt sjokkert over at ballen ikke gikk inn. PSG-trener Thomas Tuchel syntes synd på 30-åringen.

– Han er en glimrende innbytter å ha, men når du starter for PSG er du nødt til å ha selvtillit, og det mangler han, sa Tuchel.

– Han var veldig uheldig, fordi han startet bra. Også stoppet han den ballen på linja som kunne gitt oss 2–1. Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. I engelsk sier man at det er «Murphy’s law», fortsatte treneren.

«Murphy’s law» sier at alt det som kan gå galt, vil gå galt.

Kunne sikret gullet

Kampen endte til slutt 2–2. Poengtapet utsatte PSGs ligagull.

Avstanden til Lille på 2.-plass er 20 poeng, og PSG har igjen åtte kamper, mens Lille har igjen syv. Dermed kan Paris Saint-Germain vinne ligaen med poeng i neste kamp borte mot nettopp Lille.

Hovedstadslaget har dominert i fransk Ligue 1 de siste årene. Siden sesongen 2012–2013 har pariserne vunnet hvert år bortsett fra 2016–2017.

Klubben er i rute til å ta poengrekorden i den franske serien. Den høyeste poengfangsten er 96 poeng, satt av PSG. Med 80 poeng og 24 igjen å spille om kan den rekorden fort ryke.