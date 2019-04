Engelske medier: Van Dijk kåret til årets spiller i Premier League

Ifølge den engelske avisen Daily Mail har Liverpool-forsvarer Virgil van Dijk stukket av med prisen årets spiller i Premier League, kåret av spillerne selv gjennom den engelske spillerforeningen (PFA).

Daily Mirror skriver det samme.

Nederlandske van Dijk var blant seks spillere nominert til prisen. De fem andre er: Sergio Agüero, Bernardo Silva, Sadio Mané, Eden Hazard og Raheem Sterling.

Manchester Citys Raheem Sterling av lenge vært omtalt som den andre hete kandidaten til å vinne prisen, men nå skal altså Liverpools van Dijk ha vunnet utmerkelsen.

Daily Mail skriver videre at en offentlig kunngjøring vil finne sted på torsdag.

– Stemte på Sterling

Van Dijk mottar prisen etter en enormt imponerende 2018/19-sesong for Liverpool. Etter at midtstopperen ble hentet fra Southampton tilbake i januar 2018 har han vært med å revolusjonere Liverpool-forsvaret. Denne sesongen har rødtrøyene kun sluppet inn 20 mål på 35 seriekamper.

Det er to mål færre enn tittelrivalen Manchester City.

Det at van Dijk vil bli kåret til årets spiller i Premier League betyr at en Liverpool-spiller har mottatt prisen to sesonger på rad. Forrige sesong var det lagkamerat Mohamed Salah som stakk av med prisen, etter å ha blitt toppscorer i ligaen med sine 32 nettkjenninger.

Tidligere denne måneden avslørte van Dijk at han stemte på Raheem Sterling til å vinne prisen. Dette kom som et lite sjokk hos flere, ettersom det er vanlig å stemme taktisk for å fremme egne sjanser.

– Jeg mener at han fortjener det. Han har hatt en fantastisk sesong. Jeg kunne stemt på Bernardo Silva også, samt et par andre spillere på City, sa van Dijk til BBC.

Da Sterling fikk vite dette, ble han overrasket. Den engelske landslagsspilleren brukte sin stemme på Tottenhams Harry Kane.

– Jeg stemte på Harry Kane. Min stemme gikk til han fordi han scorer så mange mål hver sesong og gir så mye til laget, sa Sterling ifølge Daily Mail.