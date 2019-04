Mister Köpp uten opprykk: – Seieren var mye viktigere enn jeg ville innrømme

Signaturen til Eirik Köpp samt to av tre andre eliteseriespillere står på spill. Men KIF utklasset Bergsøy 35–26 i den første av to kamper, og tok et langt steg mot 1.-divisjon.