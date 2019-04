Hva er norsk fotballs største klassiker? Vi spurte supporterne.

For 90. gang barker blått sammen mot hvitt når Molde tar imot Rosenborg til en midt-norsk klassiker i den femte serierunden.

De har slått hverandre i viktige gullkamper, møttes i cupfinale og skulle egentlig møttes i Mesterfinale før sesongen.

Det er alltid hett når Tornekrattet møter Kjernen, Romsdal møter Trøndelag og Molde møter Rosenborg.

Men er det norsk fotballs største enkeltoppgjør? Vi ringte supporterne og hadde ett krav: De fikk ikke svare en kamp som involverte sitt eget lag.

Her er svarene til de 16 supporterlederne og talsmennene i eliteseriens supporterklubber:

Vetle Bergene Johansen, Oddrane (Odd):

– Det er uten tvil Lillestrøm-Vålerenga. Det er en gammel klassiker mellom de to største supportergrupperingene i Norge, to klubber som alltid har vært noe. Rosenborg er selvfølgelig en storklubb, men Molde er egentlig ikke noen ting. De fikk noen penger av Røkke og da ble de plutselig et storlag. Det er ikke noe kultur der. LSK-VIF og Godset-Mjøndalen er mye større derby. Det er gammelt hat fra 1970-tallet.

Roger Lillebøe Hansen, Bataljonen (Brann):

– Jeg ville jo pekt på Brann-RBK som et stort oppgjør, og det samme med Brann-VIF. Men ellers er LSK-Vålerengen et stort oppgjør. Det dreier seg om kamper som alltid har en nerve, hvor det alltid er mye som skjer rundt kampen. Det er et storoppgjør i norsk fotball

Espen Viken, Kjernen (Rosenborg):

– Godt spørsmål. Jeg vurderer kampen ut ifra kvalitet og prestasjon. Og ingen kamper over de siste 40 årene har vært den viktigste og beste hver gang. Vi har jo noen klassikere i toppen også, men kamper som Frøya mot Hitra er jo de heteste lokaloppgjørene. De betyr så ufattelig mye, selv om de ikke er bortskjemt med 30 eliteseriekamper og Europacup i året.

Roar Åkerlund, Vikinghordene (Viking):

– Det er jo to oppgjør som historisk sett er store: RBK-Molde er en kamp mellom to av de største lagene og det er god rivalisering mellom dem også. Men LSK-VIF er nok det største. To supporterklubber som gjør mye ut av de kampene.

Lasse Lukacs, Klanen (Vålerenga):

– For vår del er det bare én gedigen kamp, vi bryr oss veldig lite om alle andre! Men vi formoder at det i grisgrendte strøk er veldig interessant med Godset-Mjøndalen, selv om det er helt bak mål for oss. Så skjønner vi at det rivalisering mellom Molde og Rosenborg, i det å ha mest penger og dårligst attitude. Skarrefolk på vestlandet er vel interessert i å være store ...

– Akkurat nå er vel rivaliseringen mellom trønderne og moldenserne størst. Det er ganske naturlig når de bruker mest penger og har mest suksess.

Alf Edvard Masternes, Isberget (Tromsø):

– Jeg må jo si at Brann-RBK er ganske heftig på Brann Stadion. Også har vi bestandig lokalderbyene som fyres opp en del, enten det er på Møre-kysten eller TIL-Bodø/Glimt. Det er det som er storkamper publikumsmessig.

Kjetil André Frøne, Fossefallet (Sarpsborg 08):

– Det er jo Sarpsborg-FFK, men det får jeg ikke si. Vålerenga-Lyn blir for lett, for Lyn er for små. Molde-Aalesund er også for smått ... Nei, det må bli Vålerenga-LSK. To relativt store klubber. Ikke voldsomt merittert, men med mye tradisjon. Også står de for to forskjellige ting, som gjør at kampen betyr mer.

Tony Johansen, Kanarifansen (Lillestrøm):

– Hvis det ikke er vår, kamp, hvilken er det da? Prestasjonsmessig er det Molde-RBK. Men av de lokalderbyene, så er nok Godset-Mjøndalen den største. Hvis man tenker på supporterne. Molde imponerer liksom ikke.

Petter Harsem, Stabæk Support (Stabæk):

– Jeg vil vel si at det er Lillestrøm-Vålerenga. Det har noe med supportergruppene, som traidjsonelt sett er sterke. Det er hat mot hverandre. RBK mot Molde er liksom ikke det samme, for supporterne til Molde er ikke så voldsomt store. Det blir en mindre ramme.

Harald Mørk, 3050 (Mjøndalen):

– Det er nok Rosenborg-Brann. To klubber som er veldig store på tilskuerantall. Også er det litt drittslenging. Det er byer som ikke liker hverandre.

Eva Britt Mauseth, Tornekrattet (Molde):

– Mjøndalen – Strømsgodset er alltid et oppgjør med nerver og fotballhistorie. Det er Godset fra Drammen mot Mjøndalen, som står utenfor. Det er byen mot arbeiderklassen. Det er et superoppgjør.

Erik Baalmann, Den Gule Horde (Bodø/Glimt):

– Viking-Brann er store greier. LSK-VIF er også en klassiker. Også selvfølgelig Molde-Rosenborg. Men LSK-VIF involverer flest folk, det er ofte smekkfullt. Det bor mer folk der nede. Den kampen er størst.

Jannicke Bøe, Uglan (Kristiansund):

– Det må være Molde-RBK. Det er rivalisering på alle nivå.

Arild Flesjå, Maakeberget (Haugesund):

– Vålerenga-LSK. Jeg husker i fjor, med fulle tribuner og skikkelig trøkk fra begge supportergrupperinger. Et skikkelig lokaloppgjør. Jeg syns det var rått.

Thor Arne Hanssen, Godsetunionen (Strømsgodset):

– Det er en del kule oppgjør, som Sarpsborg-FFK og Vålerenga-Lyn. Men bortsett fra vårt eget derby, så tipper jeg VIF-LSK er størst. Det er alltid mye folk og de har bygget opp en greie. Det er et derby, selv om de ikke er fra samme by. Alltid bra tribuneshow og bra liv. Derfor syns jeg det er det største, utenom vårt eget derby.

– Jeg måler aldri et derby ut ifra hvor mange folk det er på tribunen, men ut ifra historie og det rundt.

Thomas Mostervik, Forza (Ranheim):

– Nei, det er kun våre kamper som teller. Vi må konsentrere om oss selv. Kamper som Molde-RBK er helt verdiløse for oss.