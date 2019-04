Molde tok første stikk i sluttspillet: – Helt perfekt

Larvik – Molde HK Elite 21-24

LARVIK: Molde tok en overbevisende 24-21-seier over den gamle storheten Larvik i kvartfinalens første kamp. Molde-trener Helle Thomsen mener de nå har skaffet seg et strålende utgangspunkt foran fredagens returkamp i Molde.

– Helt perfekt. Det er første gang vi slår Larvik, og at det skjer akkurat i dag, på deres hjemmebane er strålende. Nå er vi i alle fall sikret to kamper til i år, og det er fantastisk, sier Helle Thomsen nede på parketten like etter at Molde har slått Larvik i Boligmappa Arena.

– Presset ligger på Larvik nå. Men samtidig må vi huske at det er en lang vei å gå. Dette var første omgang, og man må vinne to for å komme til semifinalen. Nå er det opp til oss å vise at vi kan gjøre det, sier hun videre.

– Utrolig

Thomsen var strålende fornøyd med prestasjonen som ble levert, men mener samtidig det er ting å forbedre.

– Jeg synes vi spiller mye bedre nå enn de to første gangene vi har møtt Larvik i år. Det var en fantastisk kamp jentene leverte i dag. Men vi bommer for mye, blant annet seks straffekast. I tillegg bommer vi på seks eller sju hundreprosentsjanser. Men alt i alt har vi god kontroll, synes jeg.

– Ine (Karlsen Stangvik) leverer en god kamp i dag, men jeg synes vi står godt defensivt og gjør de avtalene vi hadde på forhånd. At Larvik bare scorer 21 mål på oss er bra, mener den danske treneren.

Som Thomsen selv var inne på, ble det seks bom fra sjumeteren mot Larvik. Det spesielle med dette var at de kom etter hverandre. På spørsmål om hun noen gang har sett noe lignende, må treneren tenke seg godt om.

– Jeg tror ikke det. Eller, jo. I en kamp den danske herreligaen. Da ble det levert åtte bom på rad. Når det blir på den måten utløser det en stressfaktor for spillerne. Men at det skjer i dag når vi vinner, er greit. Men på fredag må de sitte, sier Thomsen om alle straffemissene.

– Håper moldenserne stepper opp

Hver runde i sluttspillet går over tre kamper, eventuelt to om man vinner de to første kampene. Med første stikk til ”Håndballjentan”, ligger alt til rette for en ordentlig folkefest i Molde Arena fredag kveld. MHK-treneren håper så mange som mulig møter opp og støtter laget i det som vil være historiens første sluttspillkamp på hjemmebane for klubben.

– Vi vil gjøre alt vi kan for å avgjøre dette på vår egen hjemmebane. Nå håper jeg bare vi får en enorm støtte i Molde Arena, for det fortjener jentene. Dette kan jo også være sesongens siste hjemmekamp, så jeg håper at moldenserne virkelig stepper opp og gir oss en ordentlig hjemmebanefordel. Vær på, mot både Larvik og dommerne, sier hun og ler.

Treneren forteller at det også er flere grunner til at hun vil avgjøre kvartfinalene på fredag.

– Om vi må spille igjen på søndag blir det tre kamper på seks dager. Det er for mye for spillerne, med lange reiser. Det er ikke rettferdig hverken for oss eller Larvik.

Avkast mot Larvik fredag er klokka 20.00 i Molde Arena. Kampen kan følges i Rbnetts livesenter.

Moldes målscorere: Ragnhild Valle Dahl 9, Sarah Paulsen 7, Anniken Obaidli 3, Sherin Obaidli 1, Kristin Halvorsen 1, Martine Smeets 1, Natasa Jankovic 1, Vilde Nerås 1