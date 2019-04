Tromsø-duo tatt ut på landslaget

Den Tromsø-bosatte sprintkometen Erik Valnes er tatt ut på sprintlandslaget for 2019/2020-sesongen, mens Anna Svendsen får nå sjansen til å være en del av norsk langrenns ypperste lag.

Det ble klart i dag da skiforbundet offentliggjorde sine landslag for den kommende sesongen på en pressekonferanse på NRK.

– Som dere kan se så teller årets lag 12 jenter. Det har vært en av kampsakene våre å få flere damer på landslaget og utvidet fra 10 til 12, sier landslagtrener Ole-Morten Iversen.

Svendsen er én av tre nye damer på landslaget. De andre er Ane Appelkvist Stenseth og Lotta Udnes Weng.

Anna Svendsen er nå en av de 12 jentene som skal være på landslaget i 2019/2020-sesongen.

Svendsen har levert en rekke sterke resultater i årets sesong i verdenscupen og kom blant annet til finalen på klassisksprinten i Drammen. Tromsø-løperen, som fylte 29 år denne sesongen, var med på Tour de Ski og har særlig imponert på klassisk sprint, men også tatt store steg på distanse, både på klassisk og skøytedelen.

Så god har sesongen vært at landslagstrener Ole-Morten Iversen bekreftet til iTromsø etter NM-bronsen på tremila at hun var høyaktuell til neste års landslagstropp.

– Ja, absolutt. Vi har 10 løpere per nå og håper å få lov til å ta med flere. Det er det vi holder på med. Jeg tror vi får flere, så spørs det hvor mange. Det vil bli avgjort like etter påske, men at Anna er høyaktuell, det er hun, sa Iversen til iTromsø for en måned siden.

Fakta: Kvinner Elite 2019/2020: Astrid Uhrenholdt Jacobsen Mari Eide Ingvild Flugstad Østberg Tiril Udnes Weng Heidi Weng Therese Johaug Kari Øyre Slind Ragnhild Haga Maiken Caspersen Falla Anna Svendsen Ane Appelkvist Stenseth Lotta Udnes Weng

Svendsen har heller ikke lagt skjul på at nettopp dette uttaket var målet.

– Det er så klart et mål. Det skal jeg ikke legge skjul på og jeg håper virkelig det. Jeg er veldig spent på uttaket når det kommer. Det hadde vært artig å ta et steg og utvikle meg videre. Jeg har fortsatt mye å gå på, men føler jeg burde ligge godt an etter denne sesongen, sa Anna Svendsen til iTromsø etter sesongavslutningen på Lygna.

Vilde Nilsen som tok fire VM-gull og vant verdenscupen sammenlagt, var naturlig nok også med videre på para-laget for 2019/2020-sesongen.

Fakta: Menn Elite Sprint 2019/2020-sesongen: Erik Valnes Mattis Stenshagen Sondre Turvoll Fossli Sindre Bjørnestad Skar Pål Golberg Eirik Brandsdal Finn Hågen Krogh

