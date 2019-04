To tap og null poeng - nå gjør Ranheim-sjefen to endringer

I år som i fjor møter Ranheim Haugesund i årets andre hjemmekamp, for ganske nøyaktig ett år siden.

Også da skinte sola, slik den gjør over Extra Arena i det nydelige påskeværet på Trondheims østkant.

God mot TIL

Den eneste forskjellen er at Ranheim i fjor sto med to seiere på tre kamper før Haugesund-møtet. I år står ranheimslaget med null poeng etter to tap mot Tromsø (1–2) hjemme og LSK (1–2) borte.

Adria Mateo Lopez var god i hjemmemøtet med Tromsø, men fikk seg en smell og var ute mot LSK. Mot LSK måtte Erik Tønne forlate banen med magesmerter.

Setter ut RBK-spiller

Dermed må Svein Maalen gjøre to endringer. Øyvind Storflor erstatter Tønne, mens Lopez er tilbake og setter Olaus Skarsem ut av laget.

Ranheim (4–3–3): Even Barli - Øyvind Alseth, Daniel Kvande, Ivar Furu, Aleksander Foosnæs - Adria Mateo Lopez, Eirik Valla Dønnem, Mads Reginiussen - Øyvind Storflor, Michael Karlsen, Ola Solbakken

Benk: Magnus Lenes, Jørgen Olsen Øveraas, Torbjørn Heggem, Magnus Stamnestrø, Magnus Blakstad, Ivar Sollie Rønning, Erlend Sørhøy

Da spørs det å se om Ranheim klarer å gjenta fjoråret, der de slo haugalendingene 4–2.