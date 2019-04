Mitter ferdig som landslagssjef for alpinherrene – kun detaljer gjenstår før arvtageren er på plass

Saken oppdateres.

Til NRK bekrefter Mitter at han har valgt å gi seg i det norske landslaget. Han har allerede takket ja til et tilbud som landslagssjef for det østerrikske kvinnelandslaget.

– Jeg har vært i skiforbundet i 12 år. Ti år med herrene og fire år som sjef. Det er på tide å flytte ned til Østerrike igjen med familien, sier Mitter til statskanalen.

En arvtager for Mitter skal være på plass innen kort tid, bekrefter sportssjef for det norske alpinlandslaget Claus Ryste til Aftenposten i en SMS.

«Det stemmer at bare detaljer gjenstår før det blir offentliggjort», skriver han.

Varselsak gjorde valget lettere

Mitters oppsigelse kommer i kjølvannet av at NRK i starten av april avslørte at det var kommet flere varsler mot østerrikeren.

Varslene, som kom fra alpin-herrenes helsepersonell, gikk på arbeidsforhold de mente var uholdbare.

– Det var ikke avgjørende. Men det gjorde valget lettere, sier Mitter til NRK.

– Jeg har respekt for at det er delte meninger om min lederstil, men opplever noe av kritikken som urettferdig, sier han til skiforbundets egne hjemmesider.

Ikke ferdigbehandlet

Saken mot den nå tidligere landslagssjefen er enda ikke ferdigbehandlet.

«Varslingssaken blir ferdigstilt som en separat sak uansett», bekrefter Ryste.

Ryste er likevel klar på at Norges Skiforbund ønsket å fortsette arbeidsforholdet med Mitter.

«Vi ønsket å beholde Mitter, men han fikk et godt tilbud han valgte å takke ja til», skriver han.