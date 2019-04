Nå kan AaFKs nye spiller få sjansen

For litt over to uker siden ble midtbanespilleren Izunna Uzochukwu klar for AaFK på overgangsvinduets siste dag.

Siden den gangen har klubben ventet på arbeidstillatelsen, som nå har kommet på plass.

– Det er godt for både Izunna og oss at alle formalitetene er på plass, og at han nå kan konkurrere om en plass på laget på lik linje med alle andre, sier sportssjef Bjørn Erik Melland til klubbens nettside.

Uzochukwu har siden overgangen gikk i boks trent med laget og spilt én treningskamp for AaFK 2 mot Brattvåg. Nå kan han være aktuell til mandagens kamptropp med Skeid.