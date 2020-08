Lagerbäck støtter Ødegaards Real Madrid-valg: – Bare positivt

Landslagstrener Lars Lagerbäck er ikke bekymret for at Martin Ødegaard kommer til å få for lite spilletid i Real Madrid.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Landslagsledelsen holdt informasjonsmøte torsdag. Foto: Terje Pedersen

Real Madrid bekreftet onsdag at Martin Ødegaard returnerer til hovedstadsklubben ett år før ventet. Manager Zinédine Zidane skal selv ha bedt ham om å komme tilbake.

Landslagstrener Lars Lagerbäck ser utelukkende positivt på Ødegaards comeback.

– For landslaget ser jeg en positiv forandring. Det er bedre kvalitet på spillerne og trening. Det er en enda større klubb. Når det gjelder spilletid, går vi inn i en intensiv periode. Med hans kvaliteter er jeg ikke urolig for at han ikke skal få spilletid, sa Lagerbäck.

– Fra min horisont er dette bare positivt, la han til.

– Gode folk rundt seg

Svensken stilte opp på et digitalt informasjonsmøte torsdag. Der fortalte landslagsledelsen om hvordan de kommende månedene blir med tanke på smittesituasjonen.

Lagerbäck og assistent Per Joar «Perry» Hansen fikk flere spørsmål om Ødegaard. Duoen sier at de ikke har vært med i rådgivningsprosessen.

– Jeg har ikke hatt noe kontakt med Martin i forkant. Dette styrer han bra selv, sa Lagerbäck, før Perry fulgte opp:

– Han har gode folk rundt seg. Vi har sagt at de er velkomne til å prate med oss om det er noe de trenger hjelp med, men det har de ikke gjort. Han har full kontroll på sin egen karriere, sa Perry.

Martin Ødegaard er diagnostisert med jumper's knee. Foto: SUSANA VERA / X01622

Kneproblemer

Ødegaard hadde en forrykende start på Real Sociedad-karrieren. Etter oppstarten slet derimot San Sebastian-laget, til tross for at de karret seg til Europa League-spill.

Nordmannen spilte også med kneproblemer.

– Kneet vil jeg ikke uttale meg så mye om. Jeg er ingen ekspert. Det er klubben som skal besvare de spørsmålene, sa Lagerbäck.

Han la til:

– Men det virker som det går i riktig retning.

– Ikke alle detaljene er klare

Ellers handlet informasjonsmøtet om den usikre høsten. Lagerbäck innledet med å fortelle at troppen skulle ha samlet seg 23. mars i anledning Serbia-kampen.

Slik ble det ikke.

– Jeg tror jeg aldri har sett så mye fotball som jeg har gjort i denne perioden, sa Lagerbäck.

Landslagssjefen er bosatt i Sverige. Han håper å komme seg over grensen 20. august. Fire dager senere, den 24. august, er planen å presentere den norske troppen.

– Vi håper å kunne velge fritt blant de 35 spillerne i bruttotroppen, men vi har ikke alle detaljene nå, sa han om det kommende uttaket.

Konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier at klubber er engstelige for å slippe spillere til landslagsoppdrag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Jobber tett med norske myndigheter og Uefa

NFF har tett kontakt med både norske myndigheter og Uefa. Nils Fisketjønn, direktør for konkurranse i NFF, opplyste at de har søkt om at spillernes klubb- og landslagsoppdrag defineres som jobbreiser.

I så fall ville karantene blitt erstattet med omfattende testing. De venter på svar.

– Det ville gjort det mye enklere for oss, sa Fisketjønn.

I møter med Uefa er det også kommet frem at klubber er engstelige for å frigi spillerne til landslagsoppdrag. Frykten er at spillere blir utilgjengelige på grunn av karantene.

Klubbene kan ikke holde spillerne tilbake, men spørsmålet er eventuelt hva utenlandske myndighetene gjør. Lagerbäck opplyste at ingen klubber har kontaktet dem angående norske spillere.

– Umulig å spå fremtiden

Før Norge skal spille playoff til EM mot Serbia, venter to Nations League-kamper. Først kommer Østerrike på besøk 4. september. Deretter venter bortekamp mot Nord-Irland.

– Det er helt umulig å spå fremtiden. Vi får bare håpe at de har fått en vaksine før EM og OL. Vi må nesten bare gå ut fra at de blir spilt, så får vi ta det på sparket om det blir restriksjoner, sa landslagslege Ola Sand om de kommende kampene.

Han ønsket ikke å si hvor sannsynlig han tror det er at det blir endringer.

– Som lege liker jeg ikke å spå. Det er helt umulig å si. Det er bare å se på Norge. Det bølger veldig frem og tilbake. Vi må legge opp til at alle kamper blir spilt, avsluttet Sand.