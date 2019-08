Norges superveteran to sekunder unna VM-medalje

SPYDEBERG: Det ble en ordentlig dragkamp om medaljene i Østfolds skoger. Hausken Nordberg hadde bare to sekunder opp til bronseduoen Natalia Gemperle og Venla Harju.

Dermed måtte den rutinerte løperen fra Karmøy innse at det ble 5.-plass. En tolvte VM-medalje røk på marginalt vis.

Gullet gikk til Sverige-stjernen Tove Alexandersson, som vant fem sekunder foran den sveitsiske førsteårssenioren Simona Aebersold. Det skilte ett minutt og 45 sekunder mellom sølvet og bronsen.

– Det er jo kanskje min beste mellomdistanse. Jeg har gjort en kjempejobb for å komme opp på dette nivået, sa Hausken Nordberg ifølge Langrenn.com.

Det ble tidlig klart at hverken Kamilla Olaussen eller Marianne Andersen kom til å kjempe om topplassene på hjemmebane. Dermed ble Hausken Nordberg det beste norske kortet i det øverste sjiktet.

Geir Olsen

Fakta: VM i orientering fredag, mellomdistanse VM i orientering i Mørk i Spydeberg fredag, mellomdistanse: Kvinner, 5,5 km: 1) Tove Alexandersson, Sverige 38.20, 2) Simona Aebersold, Sveits 0.05 min. bak, 3) Venla Harju, Finland og Natalja Gemperle, Russland 1.45, 5) Anne Margrethe Hausken Nordberg, Norge 1.47, 6) Sabine Hauswirth, Sveits 1.48, 7) Lina Strand, Sverige 1.52, 8) Denisa Kosova, Tsjekkia 2.17, 9) Marika Teini, Finland 2.46, 10) Cecilie Friberg Klysner, Danmark 3.07. Øvrige norske: 12) Marianne Andersen 4.14, 16) Kamilla Olaussen 4.58.

Hadde ingen morspermisjon

Fredagens toppløp kom tolv måneder etter at 43-åringen ble trebarnsmor. Siden fødselen har hun kun hatt blikket mot én ting i treningshverdagen: VM på hjemmebane.

– Så fort ungen var født, var jeg i gang med å trene igjen. Jeg begynte å løpe etter en uke og deltok i NM etter litt over en måned. Det ble ingen morspermisjon på meg, nei. I stedet ble det en beintøff opptrening, sier hun til Aftenposten.

Hausken Nordberg tok med seg lille Aslak over alt mens hun trente, og VM-oppkjøringen ble et langt sololøp fra Karmøy-veteranen. Hun ble værende hjemme i Oslo og sto over den månedlige samlingen med landslaget.

– Hun har vært veldig kynisk i sine prioriteringer, men dette har hun gjort veldig mange ganger før. Hun vet hvordan hun skal få ut det beste av seg selv, sier landslagssjef Jørgen Rostrup.

Geir Olsen / NTB scanpix

Fakta: Anne Margrethe Hausken Nordberg Født: 23. januar 1976 (43 år) Klubb: Nydalen VM-meritter (inkl. stafetter): 3 gull, 5 sølv, 3 bronse EM: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse NM: 30 gull, 15 sølv, 11 bronse Sammenlagtseier i verdenscupen: 2008

Krevende kombinasjon

Den tidligere verdensmesteren er imponert over måten Hausken Nordberg fortsatt klarer å holde idrettskarrieren ved like.

– Alle som har familie og andre altoppslukende interesser, vet at det er et helsike å kombinere det med et sært toppidrettsliv. Man skal gjerne trene, spise og hvile til bestemte tider, og det klarer hun å balansere på en fornuftig måte. Det er nok ikke alle som kunne gjort det.

Olav Lundanes, gullgrossisten i norsk orientering, mener en evig entusiasme for sporten kjennetegner lagvenninnen.

– I tillegg er hun veldig flink til å gjøre det beste ut av situasjonen. Det er krevende å ha tre barn, men hun greier å gjøre en veldig god jobb. Også når hun vet at det hun gjør, kanskje ikke er så bra som det Tove presterer. Likevel er hun motivert.

Ekstreme konkurrenter

På kvinnesiden har ikke Norge tatt et individuelt VM-gull siden Hausken Nordberg vant sprinten i 2008. Konkurransen om førsteplassene har vært knallhard.

– Det er ikke bare å hente de gullene. Vi har det siste tiåret sett noen ekstreme typer som har vunnet fryktelig mye, sier Hausken Nordberg og viser til Simone Niggli og Tove Alexandersson.

Sistnevnte har de siste sesongene herjet rått med resten av verdenseliten.

– Tove er på et ekstremt nivå. Hun slo igjennom som junior, litt sånn som Kasper Fosser egentlig, og du skjønner ikke helt hvordan det går an å bli så god så tidlig. Hun er nesten en maskin, men hun vinner ikke hver gang. I fjor løp hun seg bort på mellomdistansen i VM.

Hausken Nordberg har allerede i flere år fått spørsmål om et liv etter idretten. Selv aner hun ikke når karrieren vil ta slutt.

– Jeg vet ærlig talt ikke. Det er ikke slik at jeg har en annen jobb å gå til i neste uke, sier hun.