Joshua King: – Tipper de nuller hele Premier League

Landslagsspiss Joshua King er i viruskarantene hjemme i Oslo. Bournemouth-spilleren sier at han ikke har tro på at Premier League blir spilt ferdig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Joshua King er i viruskarantene hjemme i Oslo. Han har liten tro på at Premier League-fotballen ruller igjen allerede i slutten av april, slik ligaens ledelse håper. Foto: Fredrik Hagen

NTB

Torsdag lanserte beslutningstakerne i engelsk fotball en plan for å fullføre sesongen, med oppstart igjen tidligst 30. april og mulig spill gjennom hele sommeren. King tviler på at det blir slik.

– Jeg tror ikke det, nei. Men hvem vet. Det er litt som Jürgen Klopp sa. Vi er fotballspillere, ikke eksperter på dette. Men jeg tror ligaen vil bli utsatt en gang til, og det som kommer til å skje er at de nuller hele ligaen. Det tipper jeg, sier han til TV 2.

– Jeg tror ikke det blir spilt kamper etter 30. april heller. Skjer det, så er det en bonus.

King mener det eneste rette var å stoppe spill i England på grunn av koronaviruset, noe som skjedde sist fredag.

– Jeg er veldig glad for at de stoppet Premier League. Jeg forstår at det var mye penger på spill, men vi idrettsutøvere er jo en stor familie alle sammen. De skjønte alvoret da Mikel Arteta (Arsenal-manager) og Callum Hudson-Odoi (Chelsea-spiller) ble smittet, sier han.

Han reiste rett hjem til Norge og måtte da i to ukers karantene, som myndighetene har innført for personer som har oppholdt seg i andre land.

King skal egentlig være tilbake i Bournemouth for trening 6. april, og serien skal etter planen starte igjen i slutten av måneden.

– Jeg klarer ikke å se at det skjer. Ut fra det jeg har lest er det vanskelig å se hvordan dette skal gå over på bare 4–5 uker, men jeg håper de får kontroll på viruset så fotballen kan komme tilbake, sier han til TV 2.

Utsikten til kanskje å måtte spille for tomme tribuner pirrer ham ikke. Bournemouth ligger på nedrykksplass etter 29 serierunder.

– Det er ikke det samme uten fans på tribunen, sier King, som oppfordrer alle til å ta vare på hverandre og følge smittevernrådene.