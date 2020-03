Hovden Tour er avlyst

Skyldes koronautbruddet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

Det blir ikke noe Hovden Tour i år. Her fra rennet i 2019. Foto: Bjorvand, Jim Rune

BYKLE: – Det er kommunelegen som har tatt avgjørelsen, men når man ser rådene fra Folkehelseinstituttet så trenger man ikke være professor for å skjønne at det måtte bli sånn, sier rennleder Roar Hjelmeset til Fædrelandsvennen.

Grunnen er at Folkehelseinstituttet har anbefalt at alle arrangementer med mer enn 500 personer avlyses. Dette for å forhindre korona-smitte.

– Det er ikke så mye vi kan gjøre med dette. Det har nok skjedd verre ting her i verden enn at skirennet må avlyses. Nå er det ti dager igjen til det skulle gått, så det er i alle fall bedre å avlyse i dag enn neste torsdag, forteller Hjelmeset.

850 påmeldt

Hovden Tour opplyser at alle som har bestilt billett til banketten på grendehuset vil få pengene sine igjen. Det jobbes også med en løsning for de 850 som allerede hadde betalt sin påmeldingsavgift.

– Jeg må få oversikt over økonomien og prate med resten av styret før jeg kan gå ut med noe, men jeg mener vi kan finne ei veldig, veldig fin løsning på det. Deltakerne er det viktigste vi har, sier Hjelmeset.

Han kan uansett garantere at det blir Hovden Tour i 2020. Da skulle rennet hatt tiårsjubileum, men på grunn av årets avlysning blir 2020-rennet «bare» nummer ni i rekken.

– Vi taper nok en del penger i år. Det blir et underskudd, men vi tåler det, for vi har gått med overskudd de første åtte årene, sier Hjelmeset.

Sesilåmi avlyst

Tidligere i vinter ble Sesilåmi, turrennet som går mellom Brokke i Setesdal og Sinnes i Sirdal, avlyst av hensyn til villreinens krevende vinter.