Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kollegene i speiderapparatet hadde sett ham nærmere 30 ganger. Men 40 millioner kroner var mye penger for en tom klubbkasse.

De var tvunget til å satse ungt. De måtte være sikre på hva de hentet.

Derfor hadde Borussia Dortmund-trener Jürgen Klopp sendt seg selv til Polen for å ta en siste sjekk på Lech Poznans angrepsspiller.

«Han er spinkel», tenkte Klopp om spissen som tre år tidligere fikk avslag på prøvespill i norske Hødd.

«Men han er farlig foran mål. Vi tar sjansen», konkluderte mannen med hettegenser og caps på tribunen.

Slik startet eventyret Robert «The Body» Lewandowski for nøyaktig 10 år siden.

Fakta Robert Lewandowski Født: 21. august 1988 Hjemsted: Warszawa, Polen Klubb: Bayern München Tidligere klubber: Delta Warszawa, Legia Warszawa, Znicz Pruszków, Lech Poznań, Borussia Dortmund Meritter: 7 seriegull Bundesliga (2 med Borussia Dortmund, 5 med Bayern München) Landskamper Polen: 112 (61 mål) Kamper og mål i Bundesliga: 229 mål på 315 kamper

Jürgen Klopp hentet Robert Lewandowski til Borussia Dortmund for nøyaktig 10 år siden. Foto: Martin Meissner, AP

Mer enn 40 fem år på rad

Erling Braut Haaland fikk mye og velfortjent hyllest etter sitt mål da tysk fotball ble gjenåpnet for halvannen uke siden.

Men Robert Lewandowski svarte for Bayern München dagen etter: Den polske toppscoreren hadde dermed scoret 40 mål i serie og cuper denne sesongen. Det var femte året på rad at 31-åringen klarte den prestasjonen.

Bayern Münchens nummer ni er i god posisjon til å bli Bundesliga-toppscorer for femte gang på de syv siste sesongene.

Lewandowski er nå tidenes tredje mestscorende i tysk Bundesliga med 229 mål på 315 kamper. Kun legenden Gerd Müller har høyere scoringssnitt med 0,85 mot 0,73.

I kveld møter Bayern München-spissen Erling Braut Haalands Borussia Dortmund på sin gamle hjemmebane. Tabelltopp mot tabelltoer. Polakk mot nordmann.

En verdensklassespiss i starten av 30-årene mot en verdensklassespiss i slutten av tenårene.

Bundesliga kan langt på vei avgjøres på Westfalen stadion.

Karrieren skjøt fart for Robert Lewandowski (t.h.) i 2008 som Lech Poznan-spiller. Her feirer han lagkamerat Ivan Djurdjevics scoring i Europa League-kampen mot Feyenoord rett før jul det året. Foto: BAS CZERWINSKI, AP

Spilte i lavere divisjoner

Men at Robert Lewandowski skulle bli en av verdens klart beste spisser, var langt fra noen selvfølge. Snarere tvert imot.

Lewandowski trengte tid i de lavere divisjoner i Polen. Han spilte på nivå tre og fire i hjemlandet. Det som ble brukt mot «Lewa», var at han var for lett og spinkel. Han kom aldri til å lykkes mot tøffe internasjonale stoppere.

Leggene var så tynne at en juniortrener fryktet at de ville brekke.

Det var en stund snakk om at Lewandowski skulle prøvespille for norske Hødd i 2. divisjon. Sunnmørsklubben så seg imidlertid ikke råd til å hente en ung polakk.

Men gutten hadde teft for mål. Så da han som 19-åring i 2008 ble toppscorer for Znicz Pruszków i 2. divisjon med 21 seriemål på 31 kamper, tok det polske topplaget Lech Poznań sjansen.

Samtidig ble han kjæreste med karateutøver og VM-medaljevinner Anna Stachurska. Det skulle vise seg å bli gull verdt for fotballspilleren.

Robert Lewandowski og kona Anna feiret seriegullet med Bayern München i 2017. Foto: Alexander Hassenstein, AP

Kjæresten la om kostholdet

Ved siden av egen idrettskarriere studerte Anna kosthold og trening. Hun skulle bli ernæringsekspert og brukte kjæresten som «forsøkskanin».

Anna fikk Robert Lewandowski til å gå veldig ofte i gymmen og legge om kostholdet helt.

Nesten hver gang den polske landslagskapteinen intervjues om sine mange mål og imponerende karriere, er han påpasselig med å gi Anna mye av æren.

Han hadde ikke klart ti års kamp mot knalltøffe midtstoppere uten å ha bygd opp den imponerende fysikken som han fortsatt er i besittelse av.

Lewandowski kuttet ut melk. Han sluttet å spise søtsaker. Droppet nesten alt inntak av alkohol. Han begynte sine måltider med dessert og avsluttet med suppe, fordi han og kjæresten mente det forbedret forbrenningen av fett.

Anna og Robert snudde opp ned på kostholdet. Han pumpet jern i treningsrommet hjemme.

Robert Lewandowski og kona Anna i styrkerommet i sitt eget hjem i april i år. Foto: ANNA LEWANDOWSKA, INSTAGRAM

Blir kalt «The Body»

Den veike flisa ble en muskelbunt. Lagkameratene i Borussia Dortmund, som hentet spissen sommeren 2010, så en enorm endring i løpet av kort tid.

De begynte å kalle ham «The Body».

– Lewa har den mest imponerende kroppen av alle, det er bare muskler. Det tar helt pusten av lagkameratene i garderoben, sa hans tidligere Dortmund-lagkamerat Nuri Sahin.

Lewandowski trener vekter og sparrer kickboksing med Anna, som han giftet seg med sommeren 2013.

– Noen ganger gjør jeg spesielle øvelser som er rettet mot konsentrasjonen, som jo er veldig viktig for en spiss. Og jeg trenger styrke for å kjempe med sterke forsvarsspillere.

Veltrente Robert Lewandowski sendte slengkyss mot tribunen etter rå ha slått Werder Bremen i semifinalen i den tyske cupen i april i fjor. Foto: Martin Meissner, AP Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund er klar for toppkamp mot Robert Lewandowskis Bayern München. Foto: BILDBYRÅN

Leide inn «søvn-trener»

En viktig investering ekteparet Lewandowski gjorde, var å leie egen trener for søvn. I løpet av tre «søvn-økter» visste Lewandowski hvordan han skulle få sove både riktig og nok til å få restituert kroppen.

Blant annet handlet det om å luke bort absolutt alle lyskilder i soverommet.

Men viktigst av alt var hvilken posisjon han sov i.

For Lewandowski skal det ha vært best å sove på venstre side ettersom han er høyrehendt og hans høyrefot er sterkest.

– Den mest profesjonelle

I 2014 ble angriperen hentet til Bayern München av Pep Guardiola. Spanjolen hadde aldri tidligere opplevd en så dedikert fotballspiller.

– Han er den mest profesjonelle spilleren jeg noensinne har møtt. Robert tenker hele tiden på den riktige maten, nok søvn og den riktige treningen. Det gjør han 24 timer i døgnet. På grunn av at han fokuserer på de tingene, er han heller aldri skadet. Han vet alltid hva som skal til for å være i best mulig form, sa Guardiola i et intervju med spanske AS etter to sesonger med Lewandowski.

Pep Guardiola sier at han aldri har møtt en mer profesjonell fotballspiller enn Robert Lewandowski. Foto: MICHAELA REHLE, REUTERS

Donerte 11 millioner

31-åringen har nå snart 10 sesonger bak seg i Bundesliga. I samtlige sesonger har han spilt 30 kamper eller mer.

Ingen andre utespillere har klart det.

Han scorer med høyre og venstre. Han scorer med hodet.

Han kan treffe mål fra 23 meter. Eller han pirker inn ballen fra målstreken.

Lewandowski gjør alt.

Han var elsket av fansen i Borussia Dortmund. Og han er elsket av Bayerns Münchens trofaste tribunegjengene.

Ikke bare på grunn av alle målene. Også fordi han vil gjøre en forskjell utenfor banen.

Fotballspilleren fra en idrettsfamilie i Warszawa, donerte 21. mars 1 million Euro (11 mill. norske kroner) for kampen mot koronaviruset.

– Vi er alle klare over situasjonen og vi er alle en del av dette sammen. La oss stå sterkt sammen. Vi kan hjelpe folk, da må vi også gjøre det. For dette er en situasjon som påvirker oss alle. Derfor ber Anna og jeg alle om å følge instruksjoner og høre på dem som kan dette. Være ansvarlige, uttalte Lewandowski på vegne av ekteparet.

Han må klare seg uten supporterne på tribunen en stund til. Men Lewandowski kommer til å fortsette å score. Han gjør alltid det.

Spørsmålet er om han klarer å knuse Borussia Dortmunds gullhåp på sin gamle hjemmebane i kveld.

Før kveldens seriefinale har Bayern München fire poengs ledelse til tabelltoer Borussia Dortmund.

PS: Både Lewandowski og Haaland har scoret 41 mål på 35 kamper i serie og cuper for henholdsvis Bayern München og RB Salzburg/Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund-Bayern München, Viasport 1 kl. 18.30

Kilder: ​​Prawda Futbolu, «Klopp fra Mainz til Liverpool», Bild, Talksport, AS, Instagram