Tallenes klare tale: Haaland på høyde med de store stjernene

Statistikk viser at Erling Braut Haaland trenger færre sjanser til å score enn Bundesliga-toppscorerne Robert Lewandowski og Timo Werner.

Erling Braut Haaland scoret tre mot Augsburg. Foto: MICHAELA REHLE / NTB Scanpix

NTB

Ifølge tall fra Opta har den høyreiste norske spissen scoret på 42 prosent av sine sjanser, noe som er bedre tall enn toppscorerne i Bundesliga, skriver tyske Sky Sport.

Robert Lewandowski (Bayern München) og Timo Werner (Leipzig) har begge scoret 20 seriemål på 18 kamper, men har «bare» satt 32 og 29 prosent av sine sjanser. Det skriver tyske Sky Sports, som har sammenlignet tallene til tre spissene.

Haaland får godskrevet 16 seriemål (på 14 kamper) fra østerrikske Salzburg før overgangen til Borussia Dortmund, og tre i debutkampen mot Augsburg. Sky Sports trekker fram at Haaland, gjennom åtte mål i mesterligaen, har vist at han også kan score på det øverste nivået.

De tre spissene kan fort spille en nøkkelrolle for sine klubber når ligamesterskapet i Tyskland skal avgjøres. 18 kamper ut i sesongen troner Leipzig øverst med 40 poeng.

Det er fire poeng foran Bayern München, fem foran Borussia Mönchengladbach og sju foran Haalands Borussia Dortmund.

Erling Braut Haaland sammenlignes allerede med Bayern Münchens målmaskin. Robert Lewandowski. Foto: Darko Vojinovic / AP

Ser man nærmere på tallene finner man ut av Haaland ikke ligger noe tilbake enn de etablerte storscorerne i Tyskland. Men noen forskjeller er det selvsagt.

Mens Werner og Lewandowski foretrekker å avslutte med høyre fot, har Haaland for vane å banke ballen i mål med sin venstre. Av Haalands 19 scoringer er 15 satt inn med godfoten, mens tre er gjort med høyre. Til tross for at den storvokste nordmannen ruver 194 centimeter over bakken står han oppført med kun én scoring med hodet.

Her har Lewandowski fire, mens Werner fortsatt har til gode å stange ballen i mål.

Lewandowski har i tillegg 14 mål med høyrefoten og to med venstre. Werner har 17 med høyre og tre med venstre.

Timo Werners målteft er mye av grunnen til at Leipzig leder Bundesliga. Foto: Martin Meissner / AP

Tar vare på sjansene

Ingen av de tre spissene har ikke for vane å score fra utsiden av sekstenmeteren. Av 59 scoringer har kun fire kommet fra utsiden av boksen. Her står Werner oppført med to, mens Haaland og Lewandowski har én hver.

Ifølge tallene scorer både Werner og Lewandowski kampens første mål langt oftere enn nordmannen. Bayern München-spilleren har scoret det første målet seks ganger denne sesongen, mens Werner har gjort d

et samme fem ganger. Tallet for Haaland er to.

Men ingen slår den norske 19-åringen når det kommer til å ta vare på sjansene. Hele 42 prosent av sjansene til Haaland finner veien til nettet.

Haaland blir derimot slått av både Werner og Lewandowski når det kommer til å sette det som blir kalt «store målsjanser». Tyskeren har så langt scoret på 75 prosent av sine 20 store muligheter. Lewandowski har satt 65 prosent av sine 23, mens Haaland «kun» har scoret på 57 prosent av sine 23 store målsjanser.

Skrudd i taket

Toppklubber over hele Europa siklet etter underskriften til Haaland etter at nordmannen hadde herjet i den østerrikske toppserien for Salzburg. Etter å ha blitt ryktet til både Manchester United og Juventus endte 19-åringen med å signere for Borussia Dortmund.

I helgen som var debuterte han borte mot Augsburg. På stillingen 3–1 til hjemmelaget ble den norske spissen satt inn etter 56 minutter. Da kampen var over sto Haaland med hat trick og Borussia Dortmund vant kampen 5–3.

Dermed er forventningene skrudd i taket før fredagens hjemmekamp mot Köln.

Lewandowskis og Bayern München tar imot Schalke, mens Timo Werners Leipzig spiller borte mot Eintracht Frankfurt.

Publisert: Publisert 23. januar 2020 06:47

