Brækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene

Cecilia Brækhus tar et oppgjør med pengejaget i idretten og sier hun selv er glad for at hun alltid har fulgt magefølelsen framfor det økonomiske.

Cecilia Brækhus er stolt over å ha bidratt til å løfte kvinnenes posisjon i norsk og internasjonal boksing. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den norske boksedronningen har fylt 38 år, og hun kan være inne i det siste året av en storartet karriere. Brækhus har vært en sentral aktør i å styrke kvinners posisjon og muligheter i boksesporten, og ikke minst har hun vunnet fem VM-belter på veien.

Hun startet proffkarrieren med seier over kroaten Ksenija Koprek i sveitsiske Basel tidlig i 2007. 13 år senere er hun glad for at hun ikke har hoppet på fristende økonomiske tilbud underveis i karrieren, men snarere fulgt magefølelsen. Det kan ha bidratt til å gjøre karrieren hennes så lang og dominerende som den er blitt.

Cecilia Brækhus med sine fem VM-belter. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg har alltid gått etter magefølelsen, og ikke dit pengene kunne ha tatt meg, sier Brækhus til NTB før hun utdyper:

– Jeg flyttet til Tyskland fordi det var det jeg var nødt til å gjøre. Jeg kom hjem til Norge fordi det forbudet (mot proffboksing) måtte ned. Og så skjedde det enorme forandringer internasjonalt, og jeg fikk sjansen til å skape meg en karriere i USA, få et team og en base der borte. Jeg har hele tiden gjort det jeg selv har følt har vært riktig, selv om mange har bedt meg om å ta andre veier.

Har skyndet seg langsomt

Brækhus er særlig takknemlig for og stolt over at hun parallelt med suksess i bokseringen har kunnet bane vei for andre kvinner innen sporten. Hun har utrettet mye på 13 år, men maner til tålmodighet.

– Det er en trend nå som jeg ikke liker, og det er at man skal ha resultater, inntekter og oppmerksomhet så raskt, med én gang. Det skal komme sånn, sier hun og knipser med fingrene.

– Jeg tror jeg ser litt lenger enn som så, og det er jo også fordi jeg er en kvinne i boksesporten. Jeg vet at forandringer tar tid, sier hun og lister opp noen høydepunkter fra de siste årene:

– Kvinneboksere får delta i OL (siden 2012), jeg har solgt ut Spektrum og forandret en lov i Norge, og nå har jeg muligheten til å nå et globalt publikum på den største boksescenen som finnes, nemlig USA.

Skriver historie

Brækhus er ikke snauere enn at hun mener navnet hennes vil huskes i mange tiår framover.

– Det er ikke bare jeg som kommer til å ha nytte av disse forandringene, men også de kvinnene som kommer etter meg. Og ved å gjøre dette, kommer jeg til å være historisk i 100 år framover. Det er litt mer verdifullt for meg enn å sette inn en ekstra million på bankkontoen.

Boksedronningen fra Bergen kaller karrierevalgene hun har tatt for «en blanding av disiplin og gi faen». Men når alt kommer til alt, er det spesielt én ting som har gjort henne best i verden i sin vektklasse:

– Treningen har alltid vært det viktigste. Det lærte jeg fra første stund. Du kan holde på med mye annet også, men du går på trening, fastslår hun.

