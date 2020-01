Norges håndballherrer sørget for knallgode TV-tall

TV3 og Viaplay jubler over seertallene under årets håndball-VM for herrer. I snitt fulgte over 618.000 seere Norges kamper gjennom mesterskapet.

Veldig mange nordmenn så Norges kamper under EM. Foto: Vidar Ruud

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Det er dermed mest sette mesterskapet for menn noensinne på både TV3 og Viaplay.

NTB får opplyst at det toppet seg i fredagens semifinale mot Kroatia. Kampen hadde et seertall på 845.000 i snitt, mens det på det meste var 1.168.000 innom skjermen.

Lørdagens bronsekamp mot Slovenia hadde i snitt 505.000 seere, mens toppen var på 689.000.

Seertallene økte i takt med at mesterskapet skred fram. Norges åpningskamp mot Bosnia samlet i snitt 422.000 seere foran TV-skjermen, mens 587.000 (i snitt) så Norge sende Frankrike ut av EM i gruppespillet. Tallene i gruppefinalen mot Portugal var 739.000.

Norges kamper mot Ungarn og Sverige samlet i snitt henholdsvis 560.000 og 755.000 seere.

Semifinalen mellom Spania og Slovenia fredag hadde 155 000 seere, mens søndagens EM-finale mellom Spania og Kroatia samlet 193.000 seere.

Publisert: Publisert: 27. januar 2020 12:47

Mest lest akkurat nå