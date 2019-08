Men så er ikke Sjur Røthe hvem som helst heller. Landslagsløperen tok to individuelle medaljer under VM i Seefeld: Gull på 30 km skiathlon og bronse på 50 km skøyting.

Torsdag står imidlertid staking på programmet. 7,5 km rett opp med 640 høydemeter ved målgang, for å være nøyaktig. Sjur Røthe er eneste norske verdenscupløper som er påmeldt. Sammen med ham på startstreken er langløpseliten.

Selv om ikke Røthe er noen stakeekspert, må han finne seg i å bære favorittstempelet. Det mener langløpsnestor Anders Aukland.

– Jeg vil si at Sjur er en favoritt som er verdensmester på ski. Han har høy kapasitet og er lett. Han er klar favoritt, slik jeg ser det. Og så er det mange langløpere som også synes det er gøy å stake i motbakke. Uansett blir dette spektakulært. Jeg synes det er kjempegøy at det er lagt inn et slik renn, sier Aukland.

Fått oppmerksomhet

Blinkfestivalens nyvinning har fått stor oppmerksomhet i miljøet.

– Jeg synes det er kjempegøy at det er lagt inn et sånt renn. Vi har langløp på onsdag. Tidligere har det bare vært skøyting på torsdag, men det er masse interesse for staking. Det er spennende, og det har skapt mye oppmerksomhet for hvordan det vil være å stake opp, sier Aukland.

– Det er kjempeartig at de prøver noe nytt. Jeg kjenner mange skiløpere som gleder seg til å gå det her. Jeg tror det blir skikkelig morsomt. Det er også tydelig at folk gleder seg, sier Tore Bjørseth Berdal.

Fakta: Noen av dem du får se stake Lysebotn Opp: Sjur Røthe, Oskar Svensson, Jean-Marc Gaillard, Ireneu Altimiras Esteve, Øystein Pettersen, Vinjar Skogsholm, Stian Hoelgaard, Chris Jespersen, Tore Bjørseth Berdal, Andreas Nygaard, Petter Eliassen, Anders Aukland, Oskar Kardin, Joar Thele, Tord Asle Gjerdalen, Anders Mølmen Høst, Vetle Thyli, Stian Berg og Morten Eide Pedersen.

Tror ikke på seg selv

Vasaloppet-vinneren fra i vinter nekter å vedkjenne seg noe favorittstempel.

– Jeg har ingen tro på meg selv. Jeg har trent mye de gutta som også skal være med, så jeg står nok midt nede i bakken når de er på toppen. Mine favoritter er Andrew Musgrave, Røthe og Chris Jespersen, sier Berdal på ydmykt trønder-vis.

– Hva er forskjellen på en verdenscupløper og en langløper?

– Forskjellen er at de som går verdenscup, er bedre til å gå i høy fart enn det vi er. De har vel også et høyere snitt når det kommer til O2-opptak. Vi er hakket seigere og gode til å holde høy fart over lang tid. Jeg tror nok at det kan bli jevnt i Lysebotn, men Sjur og Musgrave er nok de største favorittene, svarer Berdal.

Fakta: Sjur Røthe Alder: 31 år (født 2. juli 1988) Klubb: Voss OL-medaljer: Ingen VM-medaljer: Tre gull (30 km skiathlon 2019, 4 x 10 km stafett 2019, 4 x 10 km stafett 2013), 2 bronse (50 km fellesstart 2019, 30 km skiathlon 2013) Verdenscupen: Fire enkeltseire. 3.-plass som beste sammenlagtplassering.

Røthe vil ikke innkassere seieren på forhånd.

– Stakespesifikt har de flere timer enn meg, både oppover og på flatene. Sånn sett har de en fordel. Jeg håper og tror jeg har en kapasitet som er likestilt – forhåpentlig bedre. Det blir kult å se hvordan det går. Det kan hende jeg blir lekt med, men forhåpentlig blir jeg ikke det. Jeg håper og tror jeg kan være med å kjempe. Jeg stiller opp for å vinne, sier Røthe.

Verdensmesteren er ikke bekymret for at han skal bli veldig alene mot langløperne.

– Jeg fikk ikke lurt med meg flere landslagsløpere, så det blir jeg som må forsvare vår ære. Det er brutalt, men jeg er spent på hvordan det blir. Det skal være mulig å stake oppover der, men det er noe eget. Det er først de siste dagene jeg har innsett hva jeg har meldt meg på, sier 31-åringen.

Røthe tror uansett onsdagens åpning med renn fra Ålgård til Sandnes kommer til å sitte i for de fleste.

– Fordelen er at de fleste går løp dagen før, så vi stiller litt haltende, hele gjengen. Det er et pluss, smiler landslagsløperen.