Rekordløpene vekker oppsikt: – En helt utrolig time for norsk friidrett

– Det er historiske prestasjoner begge to. Det var en helt utrolig time for norsk friidrett, sier presidenten i Norges Friidrettsforbund, Ketil Tømmernes.

Han fulgte først Jakob Ingebrigtsens norske rekord på 5000 meter lørdag ettermiddag. Deretter så han Karsten Warholm løpe inn til europeisk rekord på 400 meter hekk kun 50 minutter senere.

BAKGRUNN:

Tømmernes mener det aldri har stått bedre til med norsk friidrett.

– Dette er blant de største prestasjonene noensinne. Det er to så høythengende prestasjoner i løpet av kort tid. Jeg mener at totalsett nå, så er norsk friidrett bedre enn noensinne, sier presidenten.

Vidar Ruud / NTB scanpix

– En advarsel til resten

Jakob Ingebrigtsen måtte slå tiden 13.06,39 for å ta den norske rekorden på 5000 meter. Til slutt var han over fire sekunder raskere enn Marius Bakkens tidligere bestetid.

– Jeg vet at jeg kan løpe fortere i fremtiden, sa han til NRK etter løpet.

Den britiske langdistanseløperen Paula Radcliffe fulgte løpet i London for BBC. Hun innehar verdensrekorden på maraton i kvinneklassen. Etter løpet lovpriset hun den norske 18-åringen.

– Jakob Ingebrigtsen viste sin allsidighet og sitt rene talent, sa hun til BBC.

Senere ble hun og resten av London Stadium vitne til et nytt rekordløp – og det av nok en nordmann.

Karsten Warholm knuste resten av feltet og slo sin egen europeiske rekord. Tiden på 47,12 var årsbeste i verden og tidenes syvende raskeste tid på 400 meter hekk.

– Wow, det var fenomenalt! sa Colin Jackson, to ganger verdensmester på 110 meter hekk, til BBC.

– Denne gangen var det mer kontrollert og teknikken var strøken. Det er en advarsel til resten av feltet, fortsatte han.

JOHN SIBLEY / REUTERS

– Det inspirerer

Årets store mål for friidrettstjernene er VM i Doha. Mesterskapet starter i slutten av september og varer til 6. oktober.

Friidrettspresidenten er klokkeklar på at duoen er medaljekandidater i verdensmesterskapet.

– Jeg føler meg i veldig bra form, men samtidig er det veldig lang tid igjen til mesterskapet. Jeg forsøker å gjøre min greie, gjøre hva jeg tror blir best, sier Warholm ifølge SVT.

MATTHEW CHILDS / REUTERS

Tømmernes mener prestasjonene viser at alt er mulig.

– Vi har flere miljøer i norsk friidrett som åpenbart trener best i verden. Det gir resultater, sier han.

Gjert Ingebrigtsen og Leif Olav Alnes har fått mye av æren for utviklingen til Jakob og Karsten. Tømmernes mener trenerne, i kombinasjon med utøvernes talent, er årsaken til resultatene.

– Vi har 150 utøvere på utviklingslandslagene. Massen og bredden i norsk friidrett er stor. Det inspirerer å se at hvis man trener best i verden, kan man bli best i verden.