Norge – Irland 1–1

Rosenborg-spiss Erik Botheim sendte Norge i ledelsen allerede etter åtte minutter, men Irland utlignet ti minutter før full tid og sørget for uavgjort.

Norge skapte gode sjanser mot slutten og kunne fort fått med seg tre poeng. Nærmest var Starts Mikael Ugland som minuttet før slutt traff stolpen med et langskudd.

– Jeg er skuffet siden vi leder så langt inn i annenomgangen. Sett under ett er det en jevn kamp og ikke noe å si på at det ender 1-1, men det er surt når vi leder så lenge, sier Geir Frigård i et intervju publisert på NFFs Twitter.

Han ledet G19-laget siden Gunnar Halle er suspendert etter å ha blitt henvist til tribunen forrige kamp.

Også Tsjekkia og Frankrike er i Norges gruppe. Nå må etter all sannsynlighet ett av disse lagene slås om det skal kunne bli avansement fra gruppespillet.

Scoret på langskudd

Norges scoring kom etter pasning fra Edvard Tagseth. Trønderen har tilbrakt flere år i Liverpool-akademiet, men er for tiden uten klubb. Tagseth fikk tuppet ballen til RBK-spissen Botheim som bredsidet inn 1–0.

Etter målet var det lenge lite som skjedde i den armenske hovedstaden Jerevan.

Irland hadde sjansen til å utligne snaue ti minutter etter pause, men Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson reddet.

10 minutter før full tid skulle derimot irene treffe. Manchester City-spiller Joe Hodge banket inn utligningen fra distanse etter en svak klarering fra Norges forsvarsspiller Colin Rösler, som til daglig spiller sammen med målscoreren i Manchester.

Norge-sjanser

Da våknet Norge og tok over. Fem minutter før slutt var innbytter Noah Emmanuel Jean Holm nære å sette inn 2-1, men nådde akkurat ikke frem til ballen.

Minutter senere var Starts Mikael Ugland enda nærmere. Han fyrte fra til distanse og traff stolpen. Det ville vært en fantastisk scoring, men dessverre for talentet gikk ballen noen centimeter for langt til høyre.

Tromsøs 19 år gamle midtbanetalent Marcus Holmgren Pedersen ble byttet inn for Halldor Stenevik etter 90 minutter. Kampen endte til slutt 1–1.

Neste kamp for Norge er mot Tsjekkia torsdag. Søndag avsluttes gruppespillet mot Frankrike.

