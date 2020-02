Elabdellaouis Olympiakos snøt Arsenal i siste sekund

I en høydramatisk avslutning sendte Youssef El Arabi Olympiakos videre i Europaligaen på bekostning av Arsenal helt på tampen av andre ekstraomgang.

Det ble bare nesten for Arsenal Alexandre Lacazette i torsdagens kamp i Europaligaen. Foto: Foto: Frank Augstein / AP / NTB scanpix.

NTB

Olympiakos vant 2-1, og etter 2–2 sammenlagt gikk Olympiakos videre etter flere scorede bortemål.

Pierre-Emerick Aubameyang hadde en alle tiders 100 prosentsjanse til å sendte Arsenal videre på overtid av overtiden, men superspissen klarte på mirakuløst vis å sette ballen utenfor fra fem meters hold helt upresset.

Aubameyang-perle

Alle trodde at Arsenal var videre midtveis i andre ekstraomgang. Da scoret nevnte Aubameyang et kunstmål. Mezut Özil hadde pumpet ballen inn i feltet, og gaboneseren svarte med et saksespark på hel volley. Det har toppscorerens mål nummer 20 totalt sett for Arsenal hittil i sesongen.

Da var stillingen 1-1, og Arsenal var videre i en kamp som aldri ble god, men som likevel hadde en viss spenning ved seg.

1–1 skulle ikke holde inn selv om det gjensto bare sju minutter å spille. El Arabi ødela hele festen for Arsenals hjemmepublikum.

Den norske landslagsbacken Omar Elabdellaoui var kaptein for Olympiakos. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Elabdellaoui spilte hele kampen

Det sto 0–0 etter de første tette 45 minuttene i London i en kamp mellom to lag som tydelig hadde respekt for hverandre. Olympiakos var gode til å forsvare seg, men tok ingen store sjanser fremover. De var helt klart redde for hva som ville skje om de blottstilte seg helt. Uansett: Siden de tapte 0–1 hjemme, var de avhengig av å score for å gå videre til kvartfinalen i turneringen.

1,97 høye Pape Abou Cisse stanget inn 1–0 for Olympiakos etter en nådeløs presis corner av Mathieu Valbuana. Midtstopperen trengte ikke engang å hoppe opp i luften en gang da han scoret åtte minutter i 2. omgang.

Omar Elabdellaoui spilte hele kampen som kaptein for Olympiakos.

