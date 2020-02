Peder Kongshaug tok gull i junior-VM

Stavanger-gutten Peder Kongshaug (18) sikret junior-VM-gull på 1000 meter skøyter i Polen lørdag.

Peder Kongshaug øverst på seierspallen. Sørkoreanske Sang Hyeok Cho ble nummer to og Japans Katsuhiro Kuratsubo nummer tre. Foto: Privat

NTB

Tiden 1.10,814 holdt til både gull og ny personlig rekord for 18-åringen fra Stavanger og Sandnes Skøyteklubb.

Kongshaug hadde som mål å ta sin første VM-medalje i karrieren under mesterskapet. Han anså seg selv som en av favorittene, og det var tydelig at han hadde bestemt seg for å vinne 1000-meteren.

18-åringen ledet ikke halvveis, men la inn en meget sterk sisterunde på 27.3. Det var en avslutning det luktet svidd av og som ingen av konkurrentene kunne svare på.

Revansje

Stavanger-løperen sikret tittelen 13 hundredeler foran Cho Sang-hyeok Cho fra Sør-Korea, mens japanske Katsuhiro Kuratsubo sikret bronsen hundredelet bak Cho.

Det var naturlig nok stor jubel i den norske leiren. Kongshaug rakk en kjapp seremoni før han begynte å forberede seg til 5000-meteren i ettermiddag.

Gullet betyr at Kongshaug får en aldri så liten revansje. Han var en klar vinnerkandidat både på 500- og 1500 meter fredag. Det ble fjerde på 1500, mens et fall ødela 500-meteren. Dermed røk også håpet om å vinne mesterskapet sammenlagt. Det er nemlig et allround-VM for juniorer.

Jærbu med ny pers

Kasper Tveter ble nummer 19, mens Sander Eitrem endte på 25.-plass.

Oddbjørn Mellemstrand sikret ny personlig rekord med tiden 1.14,684. Det holdt til ny personlig rekord for jærbuen.

Det er VM både på enkeltdistanser og allround for juniorene i Polen denne helgen.

