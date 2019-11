Sporting Lisboa brukte 16 minutter på å sette inn kampens første ball bak André Hansen. Sebastian Coates headet inn 1–0 til gjestene som til slutt vant 2–0. Ole Martin Wold

Rosenborgs vonde rekke fortsetter - nærmer seg negativ rekord

Rosenborg kom til kort mot effektive Sporting Lisboa og står nå med 14 strake kamper i Europaligaen uten seier.

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

LERKENDAL: Rosenborg - Sporting Lisboa 0–2 (0–2)

Før torsdagens kamp mot gjestene fra Portugal sto Rosenborg med 13 kamper i Europaligaen uten seier. Sist triumf kom på eget gress tilbake i september 2017. Da ble Vardar slått 3-1 på Lerkendal.

Yr rapporterte om fem kuldegrader på Nils Arne Eggens plass, så det var et kjølig Lerkendal stadion som ventet Rosenborg og Sporting Lisboa denne novemberkvelden.

Skulle angripe

– Vi skal ut å angripe og skjerpe effektiviteten foran mål, sa assistenttrener Trond Henriksen fra indre bane før avspark.

Han fortalte om et lag som ville ta kontrollen på eget gress, og Lerkendal-publikum, i alt 11.018 stykker, fikk se Rosenborg spille seg til kampens første corner.

Rosenborg jaktet sin første seier i Europaligaen i denne høstens gruppespill, men møtte en effektiv motstander i Sporting Lisboa. RBK har nå spilt 14 kamper i Europaligaen uten seier. Christine Schefte

Men så var det effektiviteten foran motstanderens mål, da. Rosenborg slet med å omsette spill i sjanser i åpningsminuttene, mens gjestene var dødelig effektive.

En god redning fra André Hansen ga Sporting corner da kvarteret var spilt. Den fant veien til Luis Neto som slo et presist innlegg til Sebastian Coates. Midtstopperen headet ballen upresset i mål fra seks meter, og Sporting tok ledelsen i kampens 16. minutt.

Rosenborg ville ha utligning og fikk løftet laget. Alexander Søderlund dundret til på et frispark fra cirka 25 meter litt før halvtimen var spilt. Men skuddet var keepermat for Ribeiro i Sporting-målet, og ingen RBK-spillere maktet å sette returen mellom stengene.

Anders Trondsen hadde en stor mulighet til å score i førsteomgangen, men ballen fant aldri veien til nettmaskene for Rosenborg mot Sporting Lisboa. Christine Schefte

Utnyttet RBK-feil

Det siste kvarteret før pause kom Rosenborg seg til flere innlegg foran mål, men historien gjentok seg: De lyktes ikke med å omsette dem til mål.

Det ble for upresist, og akkurat det straffet seg hardt da Marius Lundemo ga bort ballen på vei mot midtbanen. Balltapet gjorde at Sporting plutselig var i overtall på RBKs 16-meter, og Bruno Fernandes doblet enkelt gjestenes ledelse i det 38. minutt.

Med to baklengsmål i fleisen, måtte Rosenborg angripe et gjestende lag som la seg lavt og jaktet kontringer etter hvilen. Tore Reginiussen var farlig frampå på en tidlig corner, men heller ikke denne gangen ville det seg for vertene.

Friskere etter pause

I det 62.minutt steg jubelen på Lerkendal for headingen til Samuel Adegbenro. Men det som så ut til å være en etterlengtet redusering, ble i stedet nok en ball som Sporting-forsvaret fikk klarert.

Rosenborg jaktet redusering på Lerkendal, men gjestene fra Portugal holdt unna. Christine Schefte

Det var et friskt Rosenborg som hadde initativet i kampens siste halvdel. Eirik Horneland gjorde to offensive bytter de siste 14 minuttene ved å gi Bjørn Maars Johnsen og Pål André Helland tillit i stedet for Samuel Adegbenro og Anders Trondsen, og håpet nok på å få slutt på måltørken.

Maars Johnsen markerte seg umiddelbart med en heading på mål, men keeper hadde kontroll denne gangen også.

Marius Lundemos skudd i stolpen fem minutter før slutt var det nærmeste Rosenborg kom en scoring. Rosenborg tapte dermed 0–2 på Lerkendal.

Tapet mot Sporting gjør at Eirik Hornelands lag kun er et tap dårligere enn tapsrekka til kypriotiske Apollon Limassol. De har rekorden i antall kamper uten seier i Europaligaen. Den lyder på 15.

Rosenborg er tabelljumbo i Europaligaens gruppe D med null poeng på fire kamper.