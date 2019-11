Johannes Dale var egentlig ikke så veldig opptatt av skiskyting, men så fant han farens medaljer fra junior-VM i kjelleren. BERIT ROALD, NTB scanpix

Medaljene i kjelleren avgjorde

Ferskingen på det norske skiskytterlandslaget brydde seg egentlig ikke om skiskyting. Så fant Johannes Dale noe i kjelleren.

TRYSIL: Tiåringen hadde romstert litt rundt nederst i boligen. Der hadde han funnet medaljer. Glinsende medaljer hengende i fargerike snorer. Det var det som gjerne kan kalles en «utløsende faktor».

Nå, rundt 12 år senere, er Johannes Dale (22) skiskytter på verdens beste landslag. Etter en sterk sesongavslutning ble han tatt ut på det norske landslaget sammen med verdens beste, Johannes Thingnes Bø, og storebror Tarjei Bø. Sistnevnte en utøver som etter hvert prydet plakater på Dales gutterom – sammen med Roy Keane og andre fotballstjerner.

Fakta Johannes Dale Født: 23. mai 1997 Fra: Fetsund/Blaker Klubb: Fet Skiklubb Bor: Lørenskog Sivilstand: Singel Meritter: Beste plassering i verdenscupen: 10.-plass på sprint i Soldier Hollow sist vinter, 1 bronse (jaktstart) og 2 sølv (stafett begge) fra junior-VM.

Inn blant de beste

Medaljene i kjelleren tilhørte pappa Jo Dale. Et sølv og en bronse fra junior-VM i skiskyting i 1991.

– Jeg var egentlig ikke spesielt giret på skiskyting den gang. Men etter å ha funnet disse medaljene i kjelleren, gikk jeg rett opp i stua og kunngjorde for pappa at jeg skulle begynne med nettopp skiskyting. Det husker jeg klart. Slik ble det.

Fakta Skiskyting før jul 16.–17. november: Nasjonal åpning Sjusjøen med mange utenlandske toppløpere 28. november-1. desember: Verdenscupåpning i Östersund i Sverige 12.–15. desember: Verdenscup Hochfilzen i Østerrike 16.–22. desember: verdenscup Le Grand Bornand i Frankrike

Det var sterke resultater i verdenscupen på tampen av forrige sesong som har ført ham inn i landslaget. Han var også den beste norske løperen i skiskytingens 2. divisjon (IBU-cupen) sist sesong.

Og da Henrik L’Abée Lund la opp, var det ledig plass.

Overraskelse

Den plassen tok en ung og lovende utøver fra Fetsund. Til helgen går han under den nasjonale sesongåpningen på Sjusjøen.

– Før forrige sesong hadde jeg ingen forventninger til at dette skulle skje. Etter hvert gikk det jo bra da. Egentlig mye bedre enn jeg hadde forventet selv, og jeg fikk prøve meg i verdenscupen. Det gikk jo også veldig bra. Men før sesongen var landslaget ikke tema.

Når man er fersk på landslaget, som Johannes Dale, må man finne seg i at den noe tullball fra eneren på laget, også han en Johannes (Thingnes Bø). BERIT ROALD, NTB scanpix

Men nå er han på lag med noen av de beste i verden. Overgangen fra junior/rekrutt til det å være en del av de aller beste, kan ofte være tøff. For noen har det rett og slett blitt for tøft. De har trent seg i senk.

– Det er nok av utøvere som har kommet opp på elitelaget og har ødelagt sesonger, ja kanskje en hel karriere. Den statistikken har jeg ikke lyst til å bli en del av.

Holder igjen

Trener Egil Kristiansen har også vært klar på at dette talentet ikke skal gå på en smell i sitt første år blant de beste. Han har mange års erfaringer med langrennsjentene og har sett talenter slukne i overgangen.

Johannes Dale i aksjon under verdenscupen i Utah forrige sesong. Det var under disse løpene i Nord-Amerika at han gjorde seg såpass bemerket at han gikk seg inn på landslaget denne sesongen. Rick Bowmer, AP/NTB scanpix

– Når du kommer inn på et elitelag første året, føler du kanskje at alle rundt deg har forventninger. Forventninger som viser seg vanskelig å innfri. Vi prøver heller å holde forventningene nede og ikke legge listen for høyt for ham. Vi har stor tro på at han på sikt kan prestere, sier treneren.

Uansett, han er en treningsglad ung løper som mener han har tålt overgangen til å trening sammen med verdens beste ganske godt.

– Jeg har vært flink selv til å føle at dersom nok er nok, så har jeg stoppet. Men samtidig er jeg en kar som alltid har tålt mye trening. Så langt har det ikke vært noe problem. Men Egil passer på. Det kan jeg love deg.

Ett klart mål

Han trener 700 timer fysisk og rundt 150 timer med skyting i løpet av året. Det blir rundt 1000 klokketimer med trening.

Dette mener han skal gi resultater i sesongen som kommer.

– Det er ikke så mye som skal til før man tar steget opp på pallen på en god dag. Det har jeg veldig lyst til å få til. Nivået er slik at det kan være mulig, sier Johannes Dale.

PS: Dale er allerede tatt ut til den første verdenscuprunden siste uken i november.